2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın kazandığı para ödülü dudak uçuklattı

KÜRESEL FUTBOL EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

2026 Dünya Kupası, genişleyen takım sayısı, rekor seyirci katılımı ve 871 milyon dolarlık ödül havuzuyla organizasyon tarihinin en büyük turnuvalarından biri olarak kayıtlara geçti.

İspanya ise yalnızca ikinci Dünya Kupası kupasını kazanmakla kalmadı, 50 milyon dolarlık ödülle turnuvanın ekonomik açıdan da en kazançlı ülkesi oldu.

Bu rakamlar, Dünya Kupası'nın küresel futbol ekonomisindeki büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.