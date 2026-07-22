2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın kazandığı para ödülü dudak uçuklattı

2026 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan İspanya, tarihi başarısını önemli bir para ödülüyle taçlandırdı.
FIFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı dev ödül havuzu, organizasyonun ekonomik büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan İspanya, tarihi başarısını önemli bir para ödülüyle taçlandırdı.
FIFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı dev ödül havuzu, organizasyonun ekonomik büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.
ŞAMPİYONUN KAZANCI BELLİ OLDU
Dünya Kupası kupasını kaldıran İspanya, turnuvadaki başarısının karşılığında 50 milyon dolar ödül kazandı. Böylece La Roja, organizasyonun en yüksek para ödülünün sahibi oldu.
FİNALİSTLERİN GELİRİ
Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Arjantin 33 milyon dolar, üçüncü olan İngiltere 29 milyon dolar, dördüncü sıradaki Fransa ise 27 milyon dolar ödül aldı.
FIFA'DAN REKOR ÖDÜL HAVUZU
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde takımlara toplam 871 milyon dolar ödül dağıtacağını duyurmuştu. Turnuva sonunda bu dev bütçe, ülkelerin elde ettiği derecelere göre paylaştırıldı.
48 TAKIMLA İLK KEZ OYNANDI
2026 Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez 48 milli takımın katılımıyla düzenlendi.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı turnuva, genişleyen formatıyla futbol tarihine geçti.
104 MAÇTA 308 GOL
39 gün süren organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynandı.
Turnuva boyunca futbolseverler 308 gole tanıklık ederken, maç başına gol ortalaması yaklaşık 2,96 olarak gerçekleşti.
STADYUMLAR DOLDU TAŞTI
Dünya Kupası boyunca oynanan karşılaşmaları tribünlerden toplam 6 milyon 810 bin 966 taraftar takip etti.
Bu rakam, organizasyon tarihinin en yüksek seyirci sayılarından biri olarak kayıtlara geçti.
FİNAL MAÇINA YOĞUN İLGİ
New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan İspanya-Arjantin finalini 80 bin 663 futbolsever tribünden izledi.
Karşılaşma, turnuvanın en yüksek katılımlı maçlarından biri oldu.
TARAFTAR REKORU DİKKAT ÇEKTİ
Turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının, önceki iki Dünya Kupası'nın toplam seyirci rakamını geride bıraktığı belirtildi.
Bu tablo, yeni formatın futbolseverlerden yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu.
KÜRESEL FUTBOL EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
2026 Dünya Kupası, genişleyen takım sayısı, rekor seyirci katılımı ve 871 milyon dolarlık ödül havuzuyla organizasyon tarihinin en büyük turnuvalarından biri olarak kayıtlara geçti.
İspanya ise yalnızca ikinci Dünya Kupası kupasını kazanmakla kalmadı, 50 milyon dolarlık ödülle turnuvanın ekonomik açıdan da en kazançlı ülkesi oldu.
Bu rakamlar, Dünya Kupası'nın küresel futbol ekonomisindeki büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.