Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution tarafından, gelecek ay tarihinde ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, iklim modelleri kullanılarak küresel ısınmanın oyuncular ve taraftarlar üzerindeki olası etkileri analiz edildi.

Analiz, insan faaliyetlerine bağlı iklim değişikliğinin aşırı sıcak hava koşullarını artırdığını ve bunun açık hava stadyumları ile taraftar etkinliklerinde güvenliği zorlaştırabileceğini ortaya koydu.

AŞIRI SICAKLIK RİSKİ ARTIYOR

İncelemeye göre 2026 Dünya Kupası’nda oynanacak 104 maçın önemli bir bölümünün, oyuncular için kritik eşik olarak kabul edilen 26 derece Islak Termometre Küresel Sıcaklık (WBGT) sınırını aşan koşullarda oynanma ihtimali bulunuyor.

Bu seviye, oyuncuların korunması için ek önlemler alınması gereken sınır olarak kabul ediliyor.

BAZI MAÇLARDA TEHLİKELİ SEVİYELER

Yaklaşık 5 maçın, WBGT’nin 28 dereceyi aştığı yani oyun için güvenli kabul edilmeyen koşullarda oynanabileceği belirtiliyor. Bu durumun maçların ertelenmesi gerekliliğini doğurabileceği ifade ediliyor.

KLİMASIZ STADYUMLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

16 stadyumun bulunduğu turnuvada, Miami, Kansas City, New York ve Philadelphia gibi bazı şehirlerde klimasız statlar dikkat çekiyor. Bu bölgelerde sıcaklık riskinin daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Finalin oynanacağı New York/New Jersey’de de 26 derece sınırının aşılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, uzmanlar iklim değişikliğinin turnuva güvenliğini ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.