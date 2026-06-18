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Dünya Kupası heyecanı K Grubu maçlarıyla devam ediyor. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği karşılaşmada Kolombiya, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Özbekistan engelini rahat geçti.

Maçta Türkiye Süper Lig'inde forma giyen oyuncuların performansı ve ilk 11'deki yerleri dikkat çekti. Özbekistan'da RAMS Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev maça ilk 11'de başlarken, Kolombiya'da ise Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez ilk 11'de görev aldı.

GOL PERDESİ 40. DAKİKADA AÇILDI

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilirken, Kolombiya aradığı golü devrenin sonuna doğru buldu. 40. dakikada sahneye çıkan Daniel Munoz, Güney Amerika temsilcisini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİRLİ FAYZULLAEV UMUTLANDIRDI AMA KOLOMBİYA DAĞITMADI

İkinci yarıya daha istekli başlayan Özbekistan, aradığı beraberlik golünü Süper Lig patentli oyuncusuyla buldu. 60. dakikada RAMS Başakşehir'in yetenekli ismi Abbosbek Fayzullaev, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

Özbekistan'ın gol sevinci ise çok uzun sürmedi. Beraberlik golünden yalnızca 5 dakika sonra, 65. dakikada Kolombiya'nın dünyaca ünlü yıldızı Luis Diaz kalitesini konuşturarak takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

KAPANIŞI CAMPAZ YAPTI

Maçın uzatma bölümünde Özbekistan beraberlik için risk alırken, Kolombiya kontra atakta fişi çekti. 90+9. dakikada oyuna sonradan dahil olan Jaminton Campaz, maçın skorunu tayin eden golü attı ve Kolombiya sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Stat: Azteca (Meksika)

Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)

Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz (Kolombiya) | Dk. 60 Fayzullaev (Özbekistan)

Sarı Kartlar: Dk. 7 Mojica (Kolombiya), Dk. 34 Khusanov (Özbekistan)