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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Kanada ayağının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, turnuva kapsamında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerden 175 kişi iltica başvurusunda bulundu.

26 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ONAYLANDI

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Dairesi (IRCC), Toronto ve Vancouver'da haziran ve temmuz aylarında oynanan 13 Dünya Kupası maçı için yabancı ülke vatandaşlarına ait 26 bin 111 FIFA bağlantılı geçici oturum başvurusunun onaylandığını açıkladı.

IRCC'nin verdiği bilgiye göre, 20 Temmuz 2026 itibarıyla bu kişilerden 175'i daha sonra iltica talebinde bulundu.

EN FAZLA BAŞVURU ÇİN VE GANA'DAN

Kanada basınındaki bilgilere göre iltica başvurularında öne çıkan ülkeler şöyle sıralandı:

Çin: 25

Gana: 25

Mısır: 15

Kolombiya: 15

Senegal: 10

Bangladeş: 10

Nijerya: 10

Ekvador: 5

Burundi: 5

Nepal: 5

Pakistan: 5