11 Haziran’da Estadio Azteca’da Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başlayacak organizasyon, 19 Temmuz’da MetLife Stadium’da oynanacak finalle sona erecek.

Turnuva boyunca 16 statta, dört farklı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların büyük bölümüne ABD ev sahipliği yapacak.

En yüksek kapasiteli stat 94 bin kişiyle Dallas’ta yer alırken, en düşük kapasite 45 bin seyirciyle Toronto’daki stat olacak.

Yüksek bilet fiyatları, konaklama ve ulaşım giderleri turnuvayı taraftarlar için mali açıdan zorlu hale getirdi. Üç ülkeye yayılan organizasyon, uzun mesafeli seyahatleri de beraberinde getiriyor.

İran’ın katılımı ve maçlarının yeriyle ilgili tartışmalar sürerken, FIFA karşılaşmaların ABD’de oynanacağını açıkladı.

Türkiye ise D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. ABD ev sahibi kontenjanıyla, Paraguay Güney Amerika elemeleriyle, Avustralya ise Asya elemeleri üzerinden turnuvaya katıldı.

Turnuvada ayrıca Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Estadio Azteca ise üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.