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Kanada'nın Toronto şehrinde yer alan BMO Field Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, büyük bir heyecana sahne oldu. İki takımın da oyun genelinde net fırsatlar yakaladığı ancak son vuruşlarda cömertçe davrandığı müsabakada eşitliği bozan gol, maçın son saniyelerinde geldi.

SON SÖZÜ CALEB YİRENKYİ SÖYLEDİ

Herkes mücadelenin golsüz eşitlikle biteceğini düşünürken, 90+5. dakikada sahneye çıkan Ganalı futbolcu Caleb Yirenkyi, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Santrası bile yapılmayan bu golün ardından Gana, sahadan galibiyetle ayrılarak büyük bir sevinç yaşadı.

SIRADAKİ DEV RAKİPLER

L Grubu'nda ilk maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler bir sonraki grup müsabakalarına çevrildi. Turnuvaya moralli başlayan Gana, grubun ikinci maçında dünya devi İngiltere ile zorlu bir sınav verecek. İlk maçta dramatik bir mağlubiyet alan Panama ise gruptan çıkma umutlarını korumak adına güçlü Hırvatistan karşısında puan arayacak.