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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor.

New Jersey Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayan dev finali Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

İSPANYA-ARJANTİN İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo, Alvarez, Messi.

İSPANYA - ARJANTİN CANLI ANLATIM

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ BAŞLADI

1' Hakem Slavko Vincic'in ilk düdüğüyle 2026 Dünya Kupası finaline Messi'nin santra vuruşuyla Arjantin başladı.

İSPANYA YAMAL İLE TEHLİKELİ GELDİ

4' Olmo ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Lamine Yamal, şutunda kaleci Martinez'i geçemedi.

MARTINEZ TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

16' İspanya sağ kanattan Yamal ile ataklarını geliştiriyor. Yamal uzun pasta topla buluştuktan sonra rakibinden kurtarıp ceza sahası içerisine çevirdi. Ancak tehlikeyi sezon Martinez erken davranarak topun Oyarzabal'a geçmesini önledi.

İSPANYA OYUNU TOPA SAHİP OLARAK DOMİNE EDİYOR

20' İlk bölümde topa yüzde 67 oranında sahip olan İspanya oyunu domine etti. Ancak Boğalar henüz istediği gol pozisyonlarını yakalayamadı. Arjantin ikili mücadelelerdeki sert temaslı agresif futbolunu geçiş hücumlarıyla sonuçlandırmak için fırsat kolluyor.

OYARZABAL CEZA SAHASI DIŞINDAN KALEYİ YOKLADI

38' Arjantin yarı sahasında pozisyon arayan İspanya, golcü oyuncusu Oyarzabal ile kaleyi yokladı. Oyarzabal'ın sert şutunda Martinez gole izin vermedi.

CUCURELLA ŞANSINI DENEDİ

43' Bu kez de Cucurella şansını denedi. Arjantin'in kapalı savunmasını aşmakta zorlanan İspanya uzaktan şutlarla gol arıyor. Cucurella'nın sol çaprazdan çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

ARJANTİN'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

44' Arjantin'de zorunlu değişiklik yapıldı. Lisandro Martinez oyuna devam edemedi ve yerini tecrübeli stoper Otomendi'ye bıraktı.

İLK YARI SONUCU: İSPANYA 0-0 ARJANTİN