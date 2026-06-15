ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol şöleni başladı. Maç sonuçlarını ve turnuvaya dair tüm sıcak gelişmeleri bu sayfada bulabilirsiniz.
VAN DIJK SU MOLALARINI ELEŞTİRDİ
Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, Japonya maçında uygulanan su molalarının gereksiz olduğunu savundu.
Özellikle kapalı stadyumlarda verilen molaların hem oyuncuların ritmini hem de televizyon yayın akışını olumsuz etkilediğini belirten tecrübeli savunmacı, "Gerçekten çok sıcak havalarda uygulanabilir ama her maç özelinde ayrı değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.
KLOPP NAGELSMANN'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği maç öncesinde Jürgen Klopp'un, teknik direktör Julian Nagelsmann için kullandığı "Şimdilik takımı o seçiyor" ifadesi ülkede tartışma yaratmıştı. Nagelsmann'ın yerine geçebileceği yönündeki iddialar nedeniyle sözler eleştirilirken, Klopp canlı yayında özür diledi.
Tecrübeli teknik adam, "Dikkatsizce ağzımdan çıktı, hiçbir anlamı yoktu. Nagelsmann'ın tamamen yanındayız." ifadelerini kullanırken, Nagelsmann da özrü kabul etti. İkili maçın ardından el sıkışarak konuyu kapattı.
2026 FIFA Dünya Kupası İlk Hafta Sonuçları
A Grubu
Meksika 2-0 Güney Afrika
Güney Kore 2-1 Çekya
B Grubu
Kanada 1-1 Bosna Hersek
Katar 1-1 İsviçre
C Grubu
Brezilya 1-1 Fas
Haiti 0-1 İskoçya
D Grubu
ABD 4-1 Paraguay
Avustralya 2-0 Türkiye
E Grubu
Almanya 7-1 Curaçao
Fildişi Sahili 1-0 Ekvador
F Grubu
Hollanda 2-2 Japonya
İsveç 5-1 Tunus