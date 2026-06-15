Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol şöleni başladı. Maç sonuçlarını ve turnuvaya dair tüm sıcak gelişmeleri bu sayfada bulabilirsiniz.

VAN DIJK SU MOLALARINI ELEŞTİRDİ

Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, Japonya maçında uygulanan su molalarının gereksiz olduğunu savundu.

Özellikle kapalı stadyumlarda verilen molaların hem oyuncuların ritmini hem de televizyon yayın akışını olumsuz etkilediğini belirten tecrübeli savunmacı, "Gerçekten çok sıcak havalarda uygulanabilir ama her maç özelinde ayrı değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

KLOPP NAGELSMANN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği maç öncesinde Jürgen Klopp'un, teknik direktör Julian Nagelsmann için kullandığı "Şimdilik takımı o seçiyor" ifadesi ülkede tartışma yaratmıştı. Nagelsmann'ın yerine geçebileceği yönündeki iddialar nedeniyle sözler eleştirilirken, Klopp canlı yayında özür diledi.

Tecrübeli teknik adam, "Dikkatsizce ağzımdan çıktı, hiçbir anlamı yoktu. Nagelsmann'ın tamamen yanındayız." ifadelerini kullanırken, Nagelsmann da özrü kabul etti. İkili maçın ardından el sıkışarak konuyu kapattı.

2026 FIFA Dünya Kupası İlk Hafta Sonuçları

A Grubu

Meksika 2-0 Güney Afrika

Güney Kore 2-1 Çekya

B Grubu

Kanada 1-1 Bosna Hersek

Katar 1-1 İsviçre

C Grubu

Brezilya 1-1 Fas

Haiti 0-1 İskoçya

D Grubu

ABD 4-1 Paraguay

Avustralya 2-0 Türkiye

E Grubu

Almanya 7-1 Curaçao

Fildişi Sahili 1-0 Ekvador

F Grubu

Hollanda 2-2 Japonya

İsveç 5-1 Tunus