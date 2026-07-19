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Lisans hedefiyle aylar süren hazırlıklarını tamamlayan binlerce aday, bugün sınav salonlarında yerini aldı. Sınav merkezlerinde heyecan yaşanırken, sınavın başlangıç ve bitiş saatleriyle oturum süresine ilişkin bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA SONA ERİYOR?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2026 DGS, saat 10.15'te başlayacak. Belirlenen oturum süresinin tamamlanmasının ardından sınav 12.30'da sona erecek.

2026 DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU VAR?

DGS'de adayların sayısal ve sözel yeteneklerini değerlendirmek amacıyla toplam 100 soru yöneltilecek. Adaylara bu soruları yanıtlamaları için 135 dakika, yani 2 saat 15 dakika süre verilecek.