İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonunun işbirliğiyle, Foça Belediyesinin katkılarıyla düzenleniyor. Şampiyonanın başlangıcı dolayısıyla ilçede kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Genç sporcuların yer aldığı yürüyüş, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Kortejin ardından düzenlenen açılış seremonisiyle şampiyona resmen başladı. Törenin sonrasında sporcular, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle sahadaki yerlerini aldı.
35 ülkeden 70 takımın mücadele edeceği organizasyonda eleme müsabakaları, Ali İlçan Sosyal Tesisleri ile İtfaiye Meydanı’nda oynanacak.
Şampiyonada dereceye giren sporcular için kupa ve madalya töreni 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.