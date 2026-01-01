Yeni yılla birlikte 2026'da ne kadar tatil yapılacağı da merak konusu oldu. Ocak-Mart, Nisan-Mayıs, Temmuz ve Sonbahar dönemlerinde alınacak birkaç günlük izin ile, tatil sürelerini uzatmak çok kolay.

OCAK - MART

Bu sene yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de izin alınır ise, hafta sonu da akabinde geldiği için 4 günlük tatil yapabilirsiniz.

20 Mart Cuma Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 22 Mart Pazar ise Ramazan Bayramı'nın 3. günüdür. Hemen öncesinde 14 Mart ise hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor. Yani 16-17-18-19 Mart'ta alacağınız 4 günlük izin ile 9 gün tatil yapabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI

2026'da 23-30 Mayıs tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecek. Bu özel dönemde ise sadece iki günlük izin kullanarak, hafta sonları dahil yine dokuz günlük uzun bir tatile çıkmak mümkün olacak.

1 MAYIS

Önümüzdeki yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Hemen akabinde cumartesi ve pazar günleri var. Dilerseniz Pazartesi günü de izin alarak 4 günlük izin yapabilirsiniz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Öncesinde hafta sonu tatilleri var. Pazartesi günü de izin alarak bu tatili 4 gün ile birleştirebilirsiniz.

2 GÜN İZİNLE 5 GÜN TATİL

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (22-26 Nisan) ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde (14-18 Temmuz) ise sadece ikişer gün izin kullanarak beşer günlük tatil yapabilirsiniz. Cumhuriyet Bayramı da 27-29 Ekim tarihlerinde iki günlük izinle beş günlük tatil imkanı sunuyor.

Görüldüğü gibi 2026'da tatil günlerini hesaplayarak ve ekstra izin alarak daha uzun süre tatil yapmak mümkün. Planlarınızı şimdiden yapmayı unutmayın.