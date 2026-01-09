2026 yılına ilişkin bütçe görüşmeleri sürerken, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik politikaların yetersizliği eleştiri konusu oldu. Kadın örgütleri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri, bütçede kadınların iş gücüne katılımını artıracak ve bakım emeği yükünü hafifletecek yapısal düzenlemelerin sınırlı kaldığına dikkat çekiyor.

Kadın istihdamını artıracak adımlar sınırlı

Eleştirilerin başında, kadınların çalışmasını kolaylaştıracak somut desteklerin yetersizliği geliyor. Uygun fiyatlı kreşler, yaşlı ve hasta bakımına yönelik kamusal hizmetler, esnek ama güvenceli çalışma modelleri gibi uygulamaların bütçede yeterince yer bulmadığı belirtiliyor.

Bu durum, özellikle çocuklu kadınların ya da bakım sorumluluğu bulunanların iş hayatına katılımını zorlaştırıyor. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının hâlâ erkeklerin oldukça gerisinde olmasının temel nedenlerinden biri olarak bu eksiklikler gösteriliyor.

Bakım emeği hâlâ “kadının sorumluluğu” olarak görülüyor

2026 bütçesine yönelik bir diğer önemli eleştiri ise bakım emeğine ilişkin. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımının büyük ölçüde kadınların omuzlarına bırakıldığı; bu yükün kamusal politikalarla paylaşılmadığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bütçede bu alanın yeterince ele alınmaması, kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatta geri planda kalmasına neden oluyor. Bakım hizmetlerinin kamusal bir sorumluluk olarak görülmemesi, kadınların çalışmasını dolaylı olarak engelliyor.

Kadının cebine doğrudan dokunan destekler zayıf

Bütçede kadın girişimciliğini destekleyecek kapsamlı teşviklerin, eşit ücret denetimlerinin ve kadın istihdamını artırmaya yönelik net hedeflerin sınırlı olduğu belirtiliyor. Buna karşın, kadınların daha çok “anne” ya da “aile bireyi” kimliğiyle ele alındığı politikaların öne çıktığı ifade ediliyor.

Bu yaklaşımın, kadınları birey olarak ekonomik güçlendirmekten uzak olduğu eleştirisi yapılıyor.

“Bu bütçe kadınların hayatını ne kadar kolaylaştırıyor?”

Ekonomistler ve kadın hakları savunucuları, bütçelerin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda devletin hangi kesimlere öncelik verdiğini gösterdiğini vurguluyor. 2026 bütçesinin ise kadınların ekonomik bağımsızlığına yönelik güçlü bir mesaj vermediği görüşü dile getiriliyor.

Kadınlar açısından temel sorunun, “Bu bütçe benim çalışmamı, kendi gelirimle ayakta durmamı ve hayatımı sürdürmemi ne kadar destekliyor?” olduğu belirtiliyor.