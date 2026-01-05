Milyonlarca yükümlünün merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak.
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?
2026 bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellenerek yeniden belirleniyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?
Memur maaşlarına uygulanacak kesin zam oranı, bu verilerin ardından netleşecek.
Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte 2026 bedelli askerlik ücreti de resmi olarak hesaplanıp ilan edilecek. İşte detaylar: 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?
Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlüler, yeni ücretin yanı sıra başvuru ve ödeme süreçlerini de dikkatle izliyor. Şu anda geçerli bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira seviyesinde bulunuyor. Memur maaş zamlarına paralel olarak bu rakamın yükselmesi öngörülüyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 dönemi için bedelli askerlik ücreti henüz resmiyet kazanmadı. Güncel takvime göre, 2026 bedelli askerlik ücretinin 5 Ocak 2026 tarihinde enflasyon verileriyle birlikte açıklanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.