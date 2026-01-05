2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlüler, yeni ücretin yanı sıra başvuru ve ödeme süreçlerini de dikkatle izliyor. Şu anda geçerli bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira seviyesinde bulunuyor. Memur maaş zamlarına paralel olarak bu rakamın yükselmesi öngörülüyor.