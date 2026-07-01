Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6

2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6

Dünya Kupası performanslarının da etkisiyle oluşan listede Harry Kane zirvede yer alırken, Mbappe ve Messi arasındaki rekabet dikkat çekiyor.

Kaynak: Diğer
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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 1

2026 Ballon d'Or yarışında heyecan giderek artıyor. Avrupa sezonunun tamamlanmasının ardından Dünya Kupası performansları da değerlendirmeye alınırken, Goal güncel güç sıralamasını açıkladı.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 2

Harry Kane zirvede
Listenin ilk sırasında yer alan Harry Kane, Bayern Münih formasıyla bu sezon 61 gol ve 7 asist üretti. İngiliz yıldız, Dünya Kupası'nda da 3 gol katkısı sağlayarak zirvedeki yerini korudu.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 3

Dembélé ikinci sırada
Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Ousmane Dembélé, kulüp formasıyla 20 gol ve 11 asist kaydetti. Fransa Milli Takımı'yla ise Dünya Kupası'nda 4 gol ve 2 asist üreterek Ballon d'Or yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 4

Olise dikkat çekiyor
Bayern Münih'in başarılı oyuncusu Michael Olise, sezonu 22 gol ve 26 asistle tamamladı. Fransa Milli Takımı'nda ise 5 asist yapan Olise, henüz gol atamasa da takımına önemli katkı verdi.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 5

Mbappe'den gol şov
Real Madrid formasıyla 42 gol ve 6 asist üreten Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda ise 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Dünya Kupası'ndaki etkili oyunu sayesinde Ballon d'Or yarışında üst sıralardaki yerini koruyor.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 6

Yamal genç yaşta ilk 5'te
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kulüp kariyerinde bu sezon 24 gol ve 17 asist kaydetti. İspanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda 1 gol atan genç futbolcu, Ballon d'Or listesinde beşinci sıraya yerleşti.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 7

Messi yarışın içinde
Inter Miami formasıyla sezonu 13 gol ve 7 asistle tamamlayan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda ise Dünya Kupası'nda 6 gol atarak gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. Arjantinli yıldız, deneyimi ve turnuvadaki performansıyla Ballon d'Or yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

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2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6 - Resim: 8

Goal'un 2026 Ballon d'Or güç sıralaması:

Harry Kane
Bayern Münih: 61 gol, 7 asist
İngiltere: 3 gol katkısı
Ousmane Dembélé
PSG: 20 gol, 11 asist
Fransa: 4 gol, 2 asist
Michael Olise
Bayern Münih: 22 gol, 26 asist
Fransa: 5 asist
Kylian Mbappe
Real Madrid: 42 gol, 6 asist
Fransa: 6 gol, 2 asist
Lamine Yamal
Barcelona: 24 gol, 17 asist
İspanya: 1 gol
Lionel Messi
Inter Miami: 13 gol, 7 asist
Arjantin: 6 gol

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