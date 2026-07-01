2026 Ballon d'Or yarışında heyecan giderek artıyor. Avrupa sezonunun tamamlanmasının ardından Dünya Kupası performansları da değerlendirmeye alınırken, Goal güncel güç sıralamasını açıkladı.
2026 Ballon d'Or favorileri belli oldu: İşte ilk 6
Dünya Kupası performanslarının da etkisiyle oluşan listede Harry Kane zirvede yer alırken, Mbappe ve Messi arasındaki rekabet dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
Harry Kane zirvede
Listenin ilk sırasında yer alan Harry Kane, Bayern Münih formasıyla bu sezon 61 gol ve 7 asist üretti. İngiliz yıldız, Dünya Kupası'nda da 3 gol katkısı sağlayarak zirvedeki yerini korudu.
Dembélé ikinci sırada
Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Ousmane Dembélé, kulüp formasıyla 20 gol ve 11 asist kaydetti. Fransa Milli Takımı'yla ise Dünya Kupası'nda 4 gol ve 2 asist üreterek Ballon d'Or yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
Olise dikkat çekiyor
Bayern Münih'in başarılı oyuncusu Michael Olise, sezonu 22 gol ve 26 asistle tamamladı. Fransa Milli Takımı'nda ise 5 asist yapan Olise, henüz gol atamasa da takımına önemli katkı verdi.
Mbappe'den gol şov
Real Madrid formasıyla 42 gol ve 6 asist üreten Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda ise 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Dünya Kupası'ndaki etkili oyunu sayesinde Ballon d'Or yarışında üst sıralardaki yerini koruyor.
Yamal genç yaşta ilk 5'te
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kulüp kariyerinde bu sezon 24 gol ve 17 asist kaydetti. İspanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda 1 gol atan genç futbolcu, Ballon d'Or listesinde beşinci sıraya yerleşti.
Messi yarışın içinde
Inter Miami formasıyla sezonu 13 gol ve 7 asistle tamamlayan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda ise Dünya Kupası'nda 6 gol atarak gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. Arjantinli yıldız, deneyimi ve turnuvadaki performansıyla Ballon d'Or yarışındaki iddiasını sürdürüyor.
Goal'un 2026 Ballon d'Or güç sıralaması:
Harry Kane
Bayern Münih: 61 gol, 7 asist
İngiltere: 3 gol katkısı
Ousmane Dembélé
PSG: 20 gol, 11 asist
Fransa: 4 gol, 2 asist
Michael Olise
Bayern Münih: 22 gol, 26 asist
Fransa: 5 asist
Kylian Mbappe
Real Madrid: 42 gol, 6 asist
Fransa: 6 gol, 2 asist
Lamine Yamal
Barcelona: 24 gol, 17 asist
İspanya: 1 gol
Lionel Messi
Inter Miami: 13 gol, 7 asist
Arjantin: 6 gol