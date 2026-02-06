KONYA, BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ MÜZEYE TAŞIDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı’ndaki Konya Meydan Evleri içinde açılan Velespit Müzesi, ziyaretçilerine bisikletin tarihini ve gelişimini anlatan geniş bir koleksiyon sunuyor. Müze, çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için interaktif ve zengin içerikli bir deneyim yaratmayı amaçlıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİSİKLET HİKAYESİ

Müze, bisikletin ilk örneklerinden başlayarak bugün kullanılan modern bisiklet modellerine kadar çeşitli materyalleri ve dijital sunumları bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, bisikletin tarihsel evrimini hem görsel hem teoriyle öğrenebilecek; çocuklar için interaktif alanlar sayesinde bisikletin mekanik yapısını deneyimleyebilecek.

VELESPİT ADI NEREDEN GELİYOR?

Konya halkı uzun yıllardır bisiklete velespit ismini veriyor; bu tarihi isim, müzenin adını da oluşturuyor. Belediye yetkilileri, bu kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla müzeyi bu isimle açtıklarını belirtiyor.

KONYA’NIN BİSİKLET KİMLİĞİ

Konya, 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşırken, şehir içi bisiklet yolları ağı yaklaşık 680 kilometre ile Türkiye’nin en kapsamlı sistemlerinden biri haline geldi. Bu altyapı sayesinde bisiklet günlük yaşamda sadece ulaşım aracı değil, yerel kültürün parçası oldu.

MÜZE TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Müze, sadece bisiklet tutkunları için değil; aynı zamanda turistler ve aileler için de ilgi çekici bir cazibe noktası olarak öne çıkıyor. Konya’nın merkezinde konumlanan Velespit Müzesi sayesinde ziyaretçiler, kentin bisiklet kültürünü keşfederken diğer tarihi ve kültürel alanlara da kolayca ulaşma imkanı buluyor.

ZİYARET BİLGİLERİ

Müze haftanın her günü ziyaretçilere açık. Özellikle Kış tatili döneminde çocuklar için sıcak ve eğitici bir mekan olarak öne çıkıyor. Ziyaret saatleri genellikle sabah ile akşam arasında planlanmış olup, ayrıntılı saat ve giriş bilgileri yerel duyurularla ilan ediliyor.