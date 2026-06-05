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ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adayların gündemindeki yerini koruyor. 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuç takvimine çevrildi. Sınav sonrasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının belirli bölümü erişime açılırken, adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı.

ALES SONUÇLARINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

ALES/1 oturumuna katılan adaylar, sınavda kullanılan temel soru kitapçığındaki tüm soruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleme imkânı buldu. 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20 itibarıyla erişime açılan kitapçık görüntüleme işlemi, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmalarıyla gerçekleştirildi.

ERİŞİM SÜRESİ 20 MAYIS'TA SONA ERDİ

ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında soru kitapçığına erişim hakkı 10 gün boyunca devam etti. Adaylar, sınav sorularının tamamını 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar inceleyebildi. Sürenin dolmasının ardından sistem üzerindeki görüntüleme işlemi sona erdi.

TELİF HAKLARI UYARISI YAPILDI

Kurum tarafından yayımlanan açıklamada, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında bulunduğu hatırlatıldı. Soruların ve içeriklerin ÖSYM'nin izni olmaksızın çoğaltılması, paylaşılması veya herhangi bir platformda yayımlanmasının mümkün olmadığı bildirildi.

ALES/1 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Açıklanacak ALES puanları ise 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.