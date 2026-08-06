Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleriyle Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen 2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden 28 erkek ve 19 kadın takımı olmak üzere toplam 47 takım ve 167 sporcunun katıldığı organizasyon, dört gün boyunca çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

ERKEKLERDE ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ ZİRVEDE

Şampiyonanın erkekler kategorisinde Erzincan İl Özel İdaresi birinciliği elde etti.

Organizasyonda Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü ikinci, Ankara Gençlik Merkezi Spor Kulübü üçüncü, Niğde Gençlik Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

KADINLARDA ŞAMPİYON EGOSPOR

Kadınlar kategorisinde ise Egospor şampiyonluğa ulaştı.

Karma Kadın Takımı organizasyonu ikinci sırada tamamlarken, Ortaca Gençlik Spor Kulübü üçüncü, Ankara Gençlik Merkezi Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Organizasyon, sporcuların ve takımların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.