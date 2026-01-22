Veni Vidi İzmit, katarakt tanı ve tedavisinde ileri teknolojik yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

Dünya genelinde yaşlanan nüfus yapısı, göz sağlığını sağlık politikalarının öncelikli başlıklarından biri haline getirmektedir. Özellikle katarakt, ileri yaş grubunda en sık görülen göz hastalıkları arasında yer almaktadır. Küresel sağlık verileri, kataraktın tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen geç başvuru nedeniyle ciddi görme kayıplarına yol açabildiğini göstermektedir. Düzenli göz muayenesi ve erken tanı, bu tabloyu tersine çevirebilen en önemli unsurlar arasında değerlendirilmektedir. Veni Vidi İzmit doktoru Op. Dr. Çağrı Yiğit, katarakt farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde en az 2,2 milyar kişi yakın ya da uzak görme bozukluğu ile yaşamaktadır. Bu vakaların en az 1 milyarının uygun tedavi ya da erken müdahale ile önlenebilir veya henüz tedavi edilmemiş olduğu belirtilmektedir. Katarakt, bu tablo içinde en yaygın ve tedavi edilebilir görme kaybı nedenleri arasında yer almaktadır. Katarakta bağlı görme kaybının özellikle 60 yaş ve üzeri bireylerde belirgin şekilde arttığı ifade edilmektedir. Sağlık otoriteleri, düzenli göz kontrollerinin kataraktın yol açtığı kalıcı görme kayıplarını azaltmada temel rol oynadığını vurgulamaktadır.

Kataraktın küresel yüküne ilişkin yapılan değerlendirmelerde, dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişinin yalnızca katarakt nedeniyle kör olduğu bildirilmektedir. Buna ek olarak 80 milyondan fazla bireyin katarakta bağlı orta ve ileri düzey görme bozukluğu yaşadığı ifade edilmektedir. Bu veriler, kataraktın yalnızca bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda küresel bir halk sağlığı meselesi olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşlanan nüfus eğiliminin devam etmesiyle birlikte 2025 yılı itibarıyla katarakt vakalarının daha da artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle erken tanı ve cerrahiye zamanında erişim, sağlık sistemleri açısından stratejik bir alan olarak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede Op. Dr. Çağrı Yiğit, kataraktın çoğu zaman yavaş ilerleyen ve başlangıçta fark edilmesi zor bir hastalık olduğuna dikkat çekmektedir. Yiğit, düzenli göz muayenesinin bu noktada belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Yiğit şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: “Katarakt erken evrede çoğu zaman hafif görme bulanıklığı ile kendini gösterir ve hastalar bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirebilir. Oysa düzenli muayene ile katarakt erken dönemde tespit edilebilmektedir. Erken tanı, görme kaybı oluşmadan etkili tedavi planı yapılmasını sağlamaktadır.”

“YAŞ İLERLEDİKÇE KATARAKT RİSKİ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTMAKTADIR”

Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının artması, katarakt gibi yaşa bağlı göz hastalıklarını daha görünür hale getirmektedir. İleri yaş grubunda görme kalitesindeki düşüş, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini doğrudan etkilemektedir. Katarakt, bu yaş grubunda en sık karşılaşılan görme sorunlarının başında gelmektedir. Uzmanlar, yaşlı bireylerde yılda en az bir kez göz muayenesi yapılmasının önemine dikkat çekmektedir. Düzenli takip, kataraktın ilerlemesini kontrol altına almada önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Yiğit, bu noktada erken başvurunun altını çizmektedir. Kataraktın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Yiğit, gecikmiş vakalarda görme kalitesinin daha fazla etkilendiğini ifade etmektedir. Yiğit, erken tanı sayesinde hastaların yaşam kalitesinin korunabildiğini vurgulamaktadır. Veni Vidi İzmit, bu anlayış doğrultusunda kapsamlı göz muayeneleriyle kataraktın erken evrede tespit edilmesini hedeflemektedir.

“KATARAKT TEDAVİSİNDE DOĞRU ZAMANLAMA SONUÇLARI BELİRLEMEKTEDİR”

Veni Vidi İzmit, katarakt tanı ve tedavisinde güncel cerrahi teknikler ve hasta odaklı yaklaşımıyla hizmet sunmaktadır. Katarakt cerrahisi, günümüzde en güvenli ve başarı oranı yüksek cerrahi işlemler arasında yer almaktadır. Doğru zamanda yapılan müdahale, hastaların görme kalitesini kalıcı şekilde artırabilmektedir. Bu süreçte hastanın yaşam beklentileri ve göz yapısı birlikte değerlendirilmektedir.

Op. Dr. Çağrı Yiğit, merkezin yaklaşımını şu sözlerle özetlemektedir: “Katarakt tedavisinde en önemli unsur doğru zamanlamadır. Her hastanın ihtiyacı farklıdır ve tedavi planı kişiye özel oluşturulmalıdır. Amacımız, hastalarımızın görme kalitesini güvenli ve sürdürülebilir şekilde artırmaktır.”