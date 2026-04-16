Hollywood’daki meslek birlikleri, yapay zekânın sinema sektörüne girmesini engellemek ya da en azından belirli sınırlar koymak için mücadele etse de bu sınırlar bir bir aşılıyor.
2025’te hayatını kaybeden Val Kilmer, yapay zeka ile sinemaya geri döndü
Yapay zekâ, Hollywood'a adım adım sızmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, "As Deep as the Grave" adlı yeni film için yapay zekâ ile "geri getirildi".
Özellikle oyuncuların kırmızı çizgi olarak gördüğü bir sınır daha geçilmek üzere. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Val Kilmer, “As Deep as the Grave” isimli yeni filmde rol alması için yapay zekâ teknolojisiyle yeniden canlandırıldı.
VAL KİLMER, YAPAY ZEKÂ İLE YENİ BİR FİLME EKLENDİ
Aslında bu proje tamamen Kilmer’ın ölümünden sonra ortaya çıkmadı. Yıllardır gırtlak kanseriyle mücadele eden oyuncu, vefatından önce bu filmde rol almak için anlaşmıştı ancak sağlık sorunları nedeniyle çekimlere katılamadı. 2025 yılında hayatını kaybettiğinde film için henüz hiçbir sahne çekmemişti.
Bunun üzerine Kilmer’ın kızı, babasının görüntüsünün yapay zekâ ile yeniden yaratılmasına ve filmde kullanılmasına izin verdi.
Böylece Kilmer, daha önce üzerinde anlaştığı Amerikalı rahip rolü için “canlandırıldı”. Oyuncunun karakterinin yer aldığı ilk fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz.
Ünlü oyuncunun kızı bu projeye ve babasının yapay zekâ ile filme dâhil edilmesine onay vermiş olsa da Hollywood’da bu kararın büyük tepki çekmesi bekleniyor.
Zira bu uygulama, hem oyuncuların yakınları tarafından mali kazanç amacıyla suistimal edilmesine kapı aralıyor hem de “gerçek” bir oyuncuya gidecek rolü yapay zekâya teslim ediyor. Bu nedenle sadece rıza almak, etik tartışmayı kapatmak için yeterli görünmüyor.
VAL KİLMER KİMDİR?
Val Edward Kilmer (31 Aralık 1959 - 1 Nisan 2025), Amerikalı ünlü bir sinema oyuncusudur. Hollywood’un renkli ve yetenekli isimlerinden biri olarak tanınan Kilmer, hem komedi hem de dramatik rollerdeki başarısıyla dikkat çekmişti.
HAYATI VE KARİYERİ
Los Angeles, Kaliforniya’da doğan Kilmer, genç yaşta tiyatroya ilgi duydu. Hollywood Professional School’da okuduktan sonra dönemin en genç öğrencisi olarak prestijli Juilliard School’un drama bölümüne kabul edildi. Kariyerine tiyatroda başladı ve Broadway’de sahne aldı.
1984’te Top Secret! ile sinemaya adım attı. Asıl çıkışını 1986’da Top Gun filminde Tom Cruise’un rakibi “Iceman” rolüyle yaptı. Ardından Willow (1988), Oliver Stone’un The Doors (1991) filminde Jim Morrison’ı canlandırarak büyük beğeni topladı.
Diğer önemli rolleri arasında şunlar yer alır:
•Tombstone (1993) – Doc Holliday
•Batman Forever (1995) – Batman / Bruce Wayne
•Heat (1995) – Chris Shiherlis (Al Pacino ve Robert De Niro’yla birlikte)
Son büyük ekran görünümü ise 2022’de Top Gun: Maverick’te yine Iceman rolüyle oldu. Bu filmde sesi yapay zekâ ve dijital teknolojiyle desteklenmişti çünkü sağlık sorunları nedeniyle doğal sesini kullanamıyordu.
SAĞLIK SORUNLARI VE ÖLÜMÜ
2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Kilmer, uzun bir tedavi süreci geçirdi. Tedavi sonrası sesi kalıcı olarak etkilendi ve konuşması zorlaştı.
1 Nisan 2025’te 65 yaşında zatürre nedeniyle Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak zatürre resmi kayıtlara geçti; altta yatan nedenler arasında önceki kanser tedavisiyle ilişkili komplikasyonlar da yer aldı.
ÖLÜMÜNDEN SONRA
Kilmer’ın kızı Mercedes Kilmer, babasının mirasını yönetiyor. 2026’da “As Deep as the Grave” adlı yeni bir filmde, Kilmer’ın daha önce anlaşma yaptığı ancak çekimlerine katılamadığı Amerikalı rahip rolü, yapay zekâ teknolojisiyle yeniden canlandırılacak. Bu proje, Hollywood’da AI’nin kullanımı konusunda etik tartışmaları da beraberinde getirdi.
Val Kilmer, kariyeri boyunca karizmatik görüntüsü, yoğun oyunculuk tarzı ve bazen “zor” olarak nitelendirilen kişiliğiyle akıllarda kaldı. En ikonik rolleriyle sinema tarihinde yerini sağlamlaştırdı.
Kısaca: Top Gun’ın cool Iceman’i, The Doors’un Jim Morrison’ı, Batman’in Bruce Wayne’i ve Tombstone’un efsanevi Doc Holliday’i… Val Kilmer, Hollywood’un unutulmaz yıldızlarından biriydi.