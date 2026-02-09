Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında Türkiye’de doğan bebeklere verilen en popüler isimleri açıkladı. Açıklanan veriler, ailelerin isim tercihlerinde hem geleneksel çizgiyi koruduğunu hem de daha modern ve kısa isimlere yöneldiğini gösteriyor.

Bu yılın listesi, son yıllardaki isim trendlerinin nasıl şekillendiğine dair güçlü ipuçları sunarken, bazı isimlerin zirvedeki yerini koruması, bazılarının ise hızla yükselmesi dikkat çekti.

ERKEK BEBEKLERDE ZİRVE YİNE GÜÇLÜ İSİMLERİN

2025’te erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Alparslan oldu. Tarihsel çağrışımı ve güçlü anlamıyla Alparslan, bu yıl da listenin başında yer aldı.

Erkek bebeklerde öne çıkan ilk isimler şöyle sıralandı:

Alparslan

Göktuğ

Metehan

Yusuf

Kerem

Miran

Ömer Asaf

Uzmanlara göre erkek isimlerinde tarih, güç ve liderlik çağrışımı olan isimler popülerliğini koruyor. Alparslan, Göktuğ ve Metehan gibi isimlerin üst sıralarda yer alması bu eğilimi açıkça ortaya koyuyor.

KIZ BEBEKLERDE SÜRPRİZ ZİRVE

Kız bebeklerde ise bu yılın en dikkat çekici ismi Alya oldu. Önceki yıllarda zirvede yer alan Zeynep’in yerini alan Alya, kısa, melodik ve modern yapısıyla ailelerin favorisi haline geldi.

2025’te kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler ise şöyle:

Alya

Defne

Gökçe

Zeynep

Asel

Umay

Asya

Bu tablo, kız isimlerinde doğayla bağlantılı, kısa ve modern tınılı isimlerin öne çıktığını gösteriyor.

İSİM TRENDLERİ NE SÖYLÜYOR?

TÜİK verileri, Türkiye’de isim tercihleri konusunda net bir dönüşüme işaret ediyor. Uzun ve klasik isimler hâlâ listede yer alsa da, tek veya iki heceli, kolay telaffuz edilen isimlerin yükselişi dikkat çekiyor.

Sosyal medya, popüler diziler ve dijital kültürün de bu tercihler üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle Alya, Asel ve Miran gibi isimlerin son yıllarda hızla yükselmesi, bu etkiyi destekler nitelikte.

GELENEKSEL İLE MODERN ARASINDA DENGE

Veriler, ailelerin tamamen geleneksel isimlerden kopmadığını ancak modern isimlere daha fazla alan açtığını gösteriyor. Bir yanda Yusuf ve Zeynep gibi yıllardır listelerde olan isimler, diğer yanda Alya ve Miran gibi daha yeni yükselen tercihler aynı listede buluşuyor.

2026 İÇİN NE BEKLENİYOR?

Uzmanlara göre bu eğilim devam ederse önümüzdeki yıllarda:

Kız isimlerinde kısa ve yumuşak tonlu isimler, erkek isimlerinde ise tarihsel ve güçlü çağrışımlı isimler listelerin üst sıralarında kalmayı sürdürebilir.