2025'te bilimin ve mantığın sınırlarını zorlayan 10 olay

2025'te bilimin ve mantığın sınırlarını zorlayan 10 olay

Yıl boyu dünyanın dört bir yanında yaşanan, radar kayıtlarına giren ancak izi sürülemeyen uçaklardan, yapay zekâ kaynaklı gizemli psikozlara kadar 2025 yılına damga vuran ve henüz hiçbir resmi makamın açıklayamadığı en tuhaf 10 sırrı mercek altına alındı.

Seçil Kılıç
Son Güncelleme:
2025 yılı, teknolojik ilerlemeler ve küresel değişimlerle hatırlanacak bir yıl olmasının yanı sıra, insan zihnini ve mevcut bilimsel verileri çaresiz bırakan bir dizi gizeme de sahne oldu.

Avustralya’nın ıssız çiftliklerinden Belçika’daki nükleer üslerin semalarına, Nevada çöllerinden yıldızlararası uzayın derinliklerine kadar uzanan bu esrarengiz olaylar, ardında cevaplanmamış onlarca soru bıraktı.

İşte ucu açık kalan soruşturmalar ve tanıkların ifadeleriyle 2025’in açıklanamayan en sarsıcı olayları...

1. Dört yaşındaki Gus Lamont’un Kayboluşu

27 Eylül’de Güney Avustralya’da ailesinin çiftliğinde oyun oynarken saniyeler içinde ortadan kaybolan Augustus "Gus" Lamont, 2025’in en büyük gizemi olarak kaldı.

On gün süren dev aramalar hiçbir iz sunmazken, polis küçük çocuğun hayatta olduğuna dair ümidini kestiğini açıcak Gus'ın nerede olduğu hala bilinmiyor.

2. Keşmir’in Kayıp Gençleri

Keşmir’de Mart ayında bir kanalda bulunan Showkat Ahmad ve Riyaz kardeşlerin cesetleri bölgeyi ayağa kaldırdı.

Yetkililer ölümleri intihar olarak nitelendirse de aileler, çocuklarının "vücutlarının yaralarla kaplı olduğunu ve derilerinin soyulduğunu" belirterek işkence iddiasında bulunuyor.

3. Nevada Çölü’nde Sahipsiz Küller

Ağustos ayında Las Vegas yakınlarındaki Nevada çölünde, 300’den fazla insan kalıntısı yığını keşfedildi.

Polis, bir cenaze evinin bu işe karıştığına dair kanıt bulamazken, yüzlerce insanın küllerinin neden ve nasıl orta yere bırakıldığı sorusu cevapsız kaldı.

4. Yıldızlararası Ziyaretçi: 3I/ATLAS

1 Temmuz’da keşfedilen 3I/ATLAS adlı gök cismi bilim dünyasını ikiye böldü. NASA cismi bir buz kütlesi olarak tanımlarken, gökbilimci Avi Loeb, cismin Dünya’nın yörünge düzlemine bu kadar hassas bir açıyla yaklaşma olasılığının sadece %0,2 olduğunu belirterek, geleneksel bir kuyruğunun olmamasının açıklanamaz olduğunu savunuyor.

5. Nükleer Üslerde Drone Hareketliliği

Kasım başında, Belçika’daki nükleer silahların bulunduğu askeri üslerin üzerinde kimliği belirsiz dronlar tespit edildi.

Belçika Savunma Bakanı, bu durumu "bölgeyi ve insanları istikrarsızlaştırmak" amaçlı bir casusluk faaliyeti olarak nitelendirdi ancak operatörlerin kimliği gizemini koruyor.

6. Gökyüzünde Takip Edilemeyen Balonlar

2023'teki casus balon krizinin ardından, 2025’te Wisconsin, Alaska ve Colorado üzerinde görülen yüksek irtifa cisimleri endişeyi tırmandırdı.

Özellikle Ekim ayında görülen bir balonun hiçbir uçuş izleme platformunda yer almaması, "Hangi veriler, kimin için toplanıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

7. Chester Kalesi’nin "Yüzsüz" Misafiri

Ekim ayında, 900 yıllık Chester Kalesi’nin güvenlik kameralarına "soluk tenli, kapüşonlu, yüzü görünmeyen bir figür" yansıdı.

Olay yerine giden güvenlik görevlisinin köpeği araçtan inmeyi reddederken, İngiliz Miras Kurumu benzer dönemlerde farklı kalelerden de bedensiz el ve yankılanan top sesleri gibi paranormal ihbarlar aldığını bildirdi.

8. İrlanda Gökyüzünde "Işıklı Üçgenler"

İrlanda genelinde 2025 boyunca UFO raporlarında patlama yaşandı. Nisan ayında Portobello’da görülen "üç ışıklı bir üçgen ve altında soluk bir ışın" ile Meath Kontluğu’ndaki "renk değiştiren küreler" halkta merak uyandırdı.

Bilim dünyası bu hava olayları karşısında henüz sessizliğini koruyor.

9. Bass Boğazı’nda Sır Olan Uçak

2 Ağustos 2025'te Tazmanya’dan havalanan ve içinde Gregory Vaughan, Kim Worner ile köpekleri Molly’nin bulunduğu küçük yeşil uçak, Yeni Güney Galler yolunda iz bırakmadan kayboldu.

Pilot Vaughan’dan hiçbir yardım çağrısı gelmezken, Eylül sonunda durdurulan aramalara rağmen ne uçağa ne de yolculara dair tek bir kanıt bulunabildi.

