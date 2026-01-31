2025'te bilimin ve mantığın sınırlarını zorlayan 10 olay

4. Yıldızlararası Ziyaretçi: 3I/ATLAS

1 Temmuz’da keşfedilen 3I/ATLAS adlı gök cismi bilim dünyasını ikiye böldü. NASA cismi bir buz kütlesi olarak tanımlarken, gökbilimci Avi Loeb, cismin Dünya’nın yörünge düzlemine bu kadar hassas bir açıyla yaklaşma olasılığının sadece %0,2 olduğunu belirterek, geleneksel bir kuyruğunun olmamasının açıklanamaz olduğunu savunuyor.