İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin hazırladığı rapora göre, yıl boyunca Türkiye genelinde en az 2105 işçi, çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, bu tabloyu “iş kazası” değil, güvencesizliğin ve denetimsizliğin olağan hale getirildiği bir iş cinayetleri rejimi olarak nitelendirdi.

İNŞAAT, TARIM VE TAŞIMACILIK İLK SIRADA

2025 yılında iş cinayetlerinin en fazla meydana geldiği işkolları inşaat (493), tarım-orman (414) ve taşımacılık (272) oldu. Bu üç sektör toplam ölümlerin yarıdan fazlasını oluşturdu.

İş cinayetlerinin bir numaralı sebebi trafik, servis kazaları oldu. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya yolculuğu esnasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği vb. ölümlerin temel sebeplerini oluşturuyor.

94 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre 2025 senesinde 94 çocuk işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Bu sayı, İSİG Meclisi’nin bugüne kadar açıkladığı en yüksek çocuk işçi ölümü olarak kayıtlara geçti.

Raporda kentlerde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalışan çocuk ölümlerindeki artışa vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi.

“Çocukların en kötü çalışma biçimlerinden biri MESEM’lerdir. ‘MESEM’lerde yoğunlaşan çocuk işçiliğin nesnel zeminini yoksullaştırma ve eğitim sisteminin dışına itilme politikaları oluşturmaktadır’. Yüzbinlerce çocuk eğitim adı altında bir gün okula dört gün işyerine gitmektedir. İşyerlerinde çalışma 5-6 gün ve 10-12 saate çıkmakta ‘işi öğrenme bizzat işçi olarak çalışarak’ gerçekleştirilmektedir.”

EMEKLİLER ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDİYOR

Raporda yaş dağılımı da çarpıcı veriler ortaya çıktı. 2025 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin önemli bir bölümünü 50 yaş ve üzeri emekçiler oluşturdu.

İSİG Meclisi verilerine göre: İSİG Meclisi verilerine göre 2025 yılında:

50–64 yaş arası 558 işçi,

65 yaş ve üzeri 126 işçi,

çalışırken hayatını kaybetti.

Emeklilik yaşına gelmiş ya da emekli olduğu halde geçinemediği için çalışmaya devam eden işçilerin ölümlerindeki yükseliş, raporda doğrudan yoksulluk, düşük emekli maaşları ve sosyal güvencesizlik ile ilişkilendirildi.

İSİG Meclisi, “2024 yılı iktidar tarafından ‘emekliler yılı’ ilan edilmişti ancak 50 yaş ve üstü 558 emekçi hayatını kaybetmişti. Bu yıl da yoksullaştırma politikalarının en çok vurduğu kesimlerden biri olan bu yaş çağındaki emekçilerin durumunu özellikle basında Ankara’daki yaşam koşullarına (kaldıkları oteller otogar, aç kalma, sigortasız çalışma nedeniyle emekli olamama ya da emekli maaşının yetmemesi) yer veren haberlerden takip ettik. Emeklilik hakkını kazanamayan ya da emeklilik hakkını kazandığı halde geçinemediği için inşaatlarda çalışan, tarlalarda çift süren, sokaklarda atık toplayan 50’li, 60’lı ve 70’li yaşlardaki işçiler düşerek, zehirlenerek, trafik kazasında hayatlarını kaybetmeye devam etti. 2025 yılında 50 yaş ve üstü en az 684 işçi hayatını kaybetti.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖLENLERİN YÜZDE 97’Sİ SENDİKASIZ

2025 yılında yaşamını yitiren işçilerin yüzde 97,6’sının sendikasız olduğu belirtildi. Raporda sendikal örgütlenmenin zayıflığının, iş cinayetlerinin sürekliliğinde belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

İSTANBUL İLK SIRADA

İş cinayetlerinin en fazla yaşandığı il İstanbul oldu. Şehirde 2025 yılında 277 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İstanbul’u İzmir, Antalya, Ankara ve Hatay izledi. Türkiye’nin 79 ilinde iş cinayeti kayda geçti. İş cinayetinin yaşanmadığı iki il Bayburt ve Tunceli oldu.