İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada 2025 yılında yapılan terör operasyonlarına ilişkin bilgileri aktardı.

Yapılan açıklamada "01.01.2025 tarihinden itibaren günümüze kadar (2452) operasyonel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda muhtelif terör örgütlerine mensup (4885) şüpheli tespit edilmiş ve haklarında gereğine tevessül edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren terör örgütleri mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalarda;

01.01.2025 tarihinden itibaren günümüze kadar (2452) operasyonel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda muhtelif terör örgütlerine mensup (4885) şüpheli tespit edilmiş ve haklarında gereğine tevessül edilmiştir.

Soruşturmalar kapsamında (1) uzun namlulu silah, (13) av/pompalı tüfek, (39) tabanca, (1377) fişek, (2.095.106) TL, (439.876) DOLAR, (248.600) EURO, (3.433.054) TL değerinde altın ve (8.200.000 TL) değerinde Japon Yeni ele geçirilmiştir.

Büromuz kapsamında yürütülen soruşturmalar titizlikle devam etmektedir."