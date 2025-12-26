Edirne Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kentte Halk Kasap’ı açtı. Tarihi belediye binası yanında açılan Halk Kasap, kırmızı et satışına başladı. Halk Kasap’ta kıymanın kilosu 550, dana kuşbaşı, köfte ve sucuğun kilosu ise 660 liradan satılıyor.

CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, vatandaşların temel gıdasını almakta güçlük çektiğini ifade etti.

"İnsanların daha uygun ete ulaşmasını sağlayan bir proje"

Halk Kasap'ta insanların et, kıyma, sucuk gibi ürünlere daha uygun ulaşabildiğini anlatan Akgüngör, "Bu hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Belediye başkanımız takdirle karşılanıyor. Sosyal belediyecilik anlamında kente çok fazla yenilikleri var.

Bu insanlar bu kuyruğa sokulduğu için her yerden bu fiyata temel gıdasını alamadığı için üzüntü yaşıyoruz. Bu açığı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz."

Vatandaş Aysel Çetin de, "Bir fakirin de evine kıyma girecek, herkesin evine kıyma girecek. En azından çocuklar et yiyecek" diye konuştu.