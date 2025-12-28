Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025'in son maçları yapıldı. Lider Fenerbahçe 14. hafta maçında Ünyespor’a konuk oldu. Ünye Çınarsuyu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı lacivertliler, 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve 40 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 74'te Maria Salas ve 90+2'de Andrea Staskova attı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR HATA YAPMADI

Lider Fenerbahçe'nin iki takipçisi Galatasaray ve Trabzonspor da 2025'in son maçlarında hata yapmadı. Sarı kırmızılılar 11'de Ebru Topçu, 53'te Divine Manga ve 77'de Valentina Giacinti'nin golleriyle kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-1 yendi. Bordo mavililer ise Giresun Sanayispor'a konuk oldu. İki Karadeniz ekibinin mücadelesinde Katrina Bioqkaj ve Donjeta Halilaj'ın filelere gönderdiği toplarla gülen 2-0'lık skorla konuk takım oldu. Haftayı ve yılı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Trabzonspor 36 puanda.