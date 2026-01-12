Steam ve diğer oyun platformlarından alınan verilere göre, oyuncular arasında en çok tercih edilen PC oyunları belli oldu. Hem uzun süredir popülerliğini koruyan klasikler hem de yeni çıkan yapımlar listede dikkat çekiyor. İşte, 2025'in en çok oynanan oyunları: PUBG Tahtını kaybetti mi?
COUNTER-STRİKE 2
Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2, Valve tarafından geliştirilen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunudur. Counter-Strike serisinin 5. oyunudur. Source 2 oyun motorunu kullanan oyun, 27 Eylül 2023 tarihinde Counter-Strike: Global Offensive için ücretsiz yükseltme olarak Windows ve Linux platformlarında Steam üzerinden yayımlanmıştır. 2025’te Steam’de en çok oynanan PC oyunu konumunda. Eş zamanlı oyuncu sayısı milyonları aşarak rekabetçi FPS türünde liderliğini sürdürdü.
PUBG: BATTLEGROUNDS
Önceki adı PlayerUnknown's Battlegrounds Krafton tarafından yayınlananve Krafton'ın PUBG Studios'u tarafından geliştirilen 2017 yapımı bir battle royale video oyunudur. Japon filmi Battle Royale'den (2000) esinlenen oyun , Brendan "PlayerUnknown" Greene tarafından diğer oyunlar için oluşturulan önceki modlara dayanmaktadırve Greene'in yaratıcı yönetimi altında bağımsız bir oyun haline getirilmiştir.
Steam’de uzun süreli yüksek eş zamanlı oyuncu sayılarıyla popüler oyunlar arasında yer aldı. Battle royale türünde PC oyuncuları arasında en çok tercih edilenlerden biri oldu.
MONSTER HUNTER WİLDS
Monster Hunter Wilds, Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2025 yapımı bir aksiyon rol yapma oyunudur. Monster Hunter: World'ün (2018) halefi olan oyun, 28 Şubat 2025'te Windows, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve Series S için dünya çapında, platformlar arası oyun desteğiyle piyasaya sürüldü.
2025’te büyük çıkış yapan aksiyon‑macera oyunu, Steam’de 1.3M+ eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Monster Hunter serisinin en güçlü PC lansmanlarından birini gerçekleştirdi.
BLACK MYTH: WUKONG
Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science tarafından 16. yüzyılda yazılan Batı'ya Yolculuk temel alınarak geliştirilen aksiyon-rol yapma oyunu.
2024’te çıkmış olsa da 2025 boyunca PC oyuncuları arasında yoğun şekilde oynanmaya devam etti. Uzun süre Steam’in en çok eş zamanlı oyuncu çeken oyunları arasında yer aldı.
LEAGUE OF LEGENDS
LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır. Oyunun baş tasarımcısı, Defense of the Ancients (DotA) haritasını tasarlayan Steve Feak'dir. League of Legends 3 boyutlu izometrik bakış açısı ile oynanır. Sihirdar Vadisi, Taktik Savaşları ve ARAM olmak üzere üç tane oyun modundan oluşur.
MOBA türünün en çok oynanan oyunlarından biri olarak PC platformunda hala geniş oyuncu kitlesini koruyor. Espor başarısı, turnuvalar ve sürekli güncellemelerle popülerliğini sürdürüyor.
MİNECRAFT
Minecraft, Mojang Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan 17 Mayıs 2009 yapımı pixel art bir sandbox oyunudur. Başlangıçta Markus “Notch” Persson tarafından Java programlama dili kullanılarak yaratılan oyun, Mayıs 2009'dan 18 Kasım 2011'deki tam sürümüne kadar birçok halka açık test yapısının yayınlanmasıyla iki yıl boyunca geliştirildi. Oyunun tam sürümünün ardından Persson, Jens “Jeb” Bergensten'e oyunun geliştirme kontrolünü verdi. Yayınlanmasından bu yana geçen yıllarda, başta 4J Studios tarafından olmak üzere akıllı telefonlar ve çeşitli video oyun konsolları da dâhil olmak üzere çeşitli platformlara taşındı.
Yıllar boyunca dünya çapında en çok oynanan oyunlardan biri olarak PC oyuncuları arasında popülerliğini koruyor. Yaratıcılık ve sandbox oynanışı sayesinde geniş bir kitleye hitap ediyor.