2025'in en çok oynanan oyunları: PUBG Tahtını kaybetti mi?

PUBG: BATTLEGROUNDS

Önceki adı PlayerUnknown's Battlegrounds Krafton tarafından yayınlananve Krafton'ın PUBG Studios'u tarafından geliştirilen 2017 yapımı bir battle royale video oyunudur. Japon filmi Battle Royale'den (2000) esinlenen oyun , Brendan "PlayerUnknown" Greene tarafından diğer oyunlar için oluşturulan önceki modlara dayanmaktadırve Greene'in yaratıcı yönetimi altında bağımsız bir oyun haline getirilmiştir.

Steam’de uzun süreli yüksek eş zamanlı oyuncu sayılarıyla popüler oyunlar arasında yer aldı. Battle royale türünde PC oyuncuları arasında en çok tercih edilenlerden biri oldu.