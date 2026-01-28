2025’in en büyük keşiflerinden: Karahantepe ile tarih baştan yazılıyor: 12 bin yılın gizemi ortaya çıktı…

TARİHÇESİ

• Keşif ve erken dönemler: Bölgedeki en ünlü alan Göbeklitepe, 1995 yılında sistematik kazılara başlanarak dünya çapında tanındı (Klaus Schmidt öncülüğünde). Bu keşif, insanlık tarihini yeniden yazdırdı çünkü 12 bin yıl öncesine ait anıtsal yapılar, tarım ve yerleşik hayatın beklenenden çok daha erken başladığını gösterdi. Karahantepe ise 1997'de Bahattin Çelik tarafından keşfedildi ve daha sonra Göbeklitepe ile bağlantılı bir kültürün parçası olarak değerlendirildi.