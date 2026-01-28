Şanlıurfa’daki Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025’in en önemli 10 keşfi arasında gösterilerek kapağına taşındı. 12 bin yıllık bu Neolitik yerleşim, Taş Tepeler Projesi ile insanlık tarihini yeniden yazıyor ve Anadolu’yu dünyanın Neolitik başkenti yapmaya hazırlanıyor.
2025’in en büyük keşiflerinden: Karahantepe ile tarih baştan yazılıyor: 12 bin yılın gizemi ortaya çıktı…Derleyen: Taner Yener
Şanlıurfa’nın derinliklerinde binlerce yıldır gizlenen 12 bin yıllık sır nihayet gün yüzüne çıktı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği bu keşif, insanlık tarihinin başlangıcına dair bilinenleri tamamen değiştirdi. Arkeoloji camiasını derinden sarsan gelişmeyle medeniyetin “sıfır noktası” yeniden tanımlanıyor.
Şanlıurfa’nın tozlu toprakları altında uzun yıllar uyuyan devasa gizemler birer birer ortaya çıkıyor. Arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran ve “insanlığın şafağı” olarak adlandırılan bu buluntu, bildiğimiz her şeyi altüst edecek nitelikte.
Göbeklitepe’nin kardeşi Karahantepe, artık sadece bir kazı alanı değil; medeniyetin doğum belgesi olarak küresel gündemin tepesine yerleşti.
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 10 KEŞFİ ARASINDA
Şanlıurfa’da sürdürülen Taş Tepeler Projesi, uluslararası alanda dev bir başarıya ulaştı. Dünyanın en prestijli arkeoloji dergilerinden Archaeology Magazine, Karahantepe’yi “2025 Yılının En Önemli 10 Keşfi” listesine alarak kapağına taşıdı. 12 bin yıllık bu gizemli yerleşim, artık yalnızca Anadolu’nun değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edildi.
BAKAN ERSOY: “NEOLİTİK DÖNEM’İN BAŞKENTİ OLACAK”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından bu gururu paylaştı.
Bakan Ersoy, Taş Tepeler kapsamındaki bilimsel çalışmaların insanlık tarihine ilişkin yerleşik görüşleri kökünden değiştirdiğini belirtti. Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Karahantepe dünya sahnesinde! Yürüttüğümüz bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesini bilimle gün yüzüne çıkarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
"TAŞ TEPELER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Karahantepe’de ortaya çıkarılan sembolik figürler, mimari yapılar ve heykel sanatı, Neolitik dönem insanının düşünüldüğünden çok daha organize ve sanatsal bir topluma sahip olduğunu kanıtlıyor.
Mikro analizlerden arkeometriye kadar en ileri tekniklerle yürütülen kazılar, yerleşik hayata geçişin yalnızca tarımla değil, inanç ve ritüellerle de şekillendiğini gösteriyor.
Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilerleyen bu “büyük yolculuk”, Türkiye’nin kültürel diplomasideki en etkili silahlarından biri oldu. 12 bin yıl sonra yeniden canlanan bu topraklar, tüm dünyayı kadim geçmişimizle yüzleşmeye çağırıyor.
TAŞ TEPELER
Taş Tepeler (Taş Tepeler Projesi), Şanlıurfa merkezli bir arkeolojik girişimdir ve Neolitik Dönem'in (yaklaşık MÖ 10.000-7.000) en erken evrelerini aydınlatmayı amaçlar. Bu proje, avcı-toplayıcı topluluklardan yerleşik hayata geçiş sürecini, sembolik düşünceyi, toplumsal örgütlenmeyi ve anıtsal mimariyi inceleyen dünyanın en kapsamlı tarih öncesi araştırmalarından biridir.
TARİHÇESİ
• Keşif ve erken dönemler: Bölgedeki en ünlü alan Göbeklitepe, 1995 yılında sistematik kazılara başlanarak dünya çapında tanındı (Klaus Schmidt öncülüğünde). Bu keşif, insanlık tarihini yeniden yazdırdı çünkü 12 bin yıl öncesine ait anıtsal yapılar, tarım ve yerleşik hayatın beklenenden çok daha erken başladığını gösterdi. Karahantepe ise 1997'de Bahattin Çelik tarafından keşfedildi ve daha sonra Göbeklitepe ile bağlantılı bir kültürün parçası olarak değerlendirildi.
• Proje başlangıcı: Taş Tepeler Projesi (resmi adıyla Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi), 2021 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde resmen başlatıldı. Eylül 2021'de Şanlıurfa'da düzenlenen uluslararası sempozyum ve tanıtım etkinlikleriyle duyuruldu.
• Genişleme ve güncel durum: Proje, Göbeklitepe ve Karahantepe başta olmak üzere toplam 12 alanı kapsıyor: Harbetsuvan Tepesi, Gürcütepe, Kurttepesi, Taşlıtepe, Sefertepe, Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe, Yenimahalle ve diğerleri. 36 akademik kurum (15'i Türkiye'den, 21'i uluslararası) ve 219 araştırmacı ile yürütülüyor. 2025 itibarıyla beşinci yılını tamamlayan proje, 30'dan fazla yeni keşifle insanlık tarihini yeniden şekillendirdi. Karahantepe'de 2019'dan beri yoğun kazılar sürüyor ve Göbeklitepe ile birlikte "dünyanın Neolitik başkenti" vizyonu güçleniyor.
Proje, Göbeklitepe'nin tapınak merkezli olduğu görüşünü genişleterek, yerleşim, ritüel ve günlük yaşamın bir arada olduğunu kanıtladı. Bugüne dek avcı-toplayıcıların bile karmaşık toplumlar oluşturabildiği, tarım olmadan yerleşik hayatın mümkün olduğu ortaya çıktı. Taş Tepeler, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbeklitepe'nin etrafında 200 km'lik bir alanda yayılıyor ve insanlığın "büyük dönüşüm"ünü aydınlatıyor.Proje, uluslararası sergiler (Roma, Berlin vb.), altyapı yatırımları (ziyaretçi merkezleri, araştırma laboratuvarları) ve Türk Hava Yolları gibi sponsorluklarla destekleniyor.