2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var

Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere Premier Lig temsilci Liverpool, 2025'in en fazla ses getiren transferlerini yaptı.

LIVERPOOL’DAN HÜCUM HATTINA REKOR BEDELLER

Premier Lig ekibi Liverpool, özellikle hücum tarafına yaptığı transferlerle dikkatleri çekti. Liverpol Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145 milyon Euro’ya transfer ederek 2025 yılının transfer ücreti rekorunu kırdı. Ayrıca Liverpool, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon Euro’ya transfer etti.

Liverpool ayrıca Bournemouth'tan sol bek Macar Milos Kerkez (46,9 milyon Euro), Parma'dan İtalyan stoper Giovanni Leoni (31 milyon Euro) ve Bayer Leverkusen'den Hollandalı sağ bek Jeremie Frimpong (40 milyon Euro) gibi isimleri de kadrosuna kattı.