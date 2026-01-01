Yeniçağ Gazetesi
01 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor 2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var

2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var

Rekor bedeller, sahada dengeleri bozan isimler, çok konuşulan imzalar: İşte 2025 yılına damga vuran 10 transfer!

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 1

Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere Premier Lig temsilci Liverpool, 2025'in en fazla ses getiren transferlerini yaptı.

LIVERPOOL’DAN HÜCUM HATTINA REKOR BEDELLER

Premier Lig ekibi Liverpool, özellikle hücum tarafına yaptığı transferlerle dikkatleri çekti. Liverpol Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145 milyon Euro’ya transfer ederek 2025 yılının transfer ücreti rekorunu kırdı. Ayrıca Liverpool, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon Euro’ya transfer etti.

Liverpool ayrıca Bournemouth'tan sol bek Macar Milos Kerkez (46,9 milyon Euro), Parma'dan İtalyan stoper Giovanni Leoni (31 milyon Euro) ve Bayer Leverkusen'den Hollandalı sağ bek Jeremie Frimpong (40 milyon Euro) gibi isimleri de kadrosuna kattı.

1 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 2

GALATASARAY'DAN OSIMHEN REKORU

Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Napoli’den kiraladığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen’in bonservisini aldı.

Transfere 75 milyon Euro ödeyen Galatasaray, Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Galatasaray, Singo, İlkay ve Uğurcan transferleriyle de konuşuldu

2 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 3

MANCHESTER UNITED BİLDİĞİMİZ GİBİ

Transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle konuşulan Manchester United, yaz transfer döneminde 250 milyon Euro bonservis bedeli harcadı. Özellikle hücum hattına takviye yapan Kırmızı Şeytanlar, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

3 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 4

Futbol dünyasında 2025 yılında en fazla bonservis bedeli ödenen 10 futbolcular şu şekilde:

4 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 5

10 - Luis Diaz | 70 Milyon Euro

Liverpool’dan, Bayern Münih’e 70 milyon Euro bedelle transfer olan Kolombiyalı Luis Diaz, listenin 10. sırasında yer aldı.

5 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 6

9- Martin Zubimendi | 70 Milyon Euro

İspanyol orta saha Martin Zubimendi, Real Sociedad’dan Arsenal‘a 70 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Listede 9. sırada yer aldı.

6 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 7

8- Matheus Cunha | 74,2 Milyon Euro

Listenin 8. sırasında yer alan Brezilyalı Matheus Cunha, Wolverhampton formasıyla sağlam bir sezon geçirdi ardından 74,2 milyon Euro transfer bedeliyle Manchester United’a transfer oldu.

7 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 8

7- Bryan Mbeumo | 75 milyon Euro

Listede tekrar Manchester United var. Kamerunlu Bryan Mbeumo, 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Brentford’dan, Manchester United’a transfer oldu. 7. sırada yer aldı.

8 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 9

6- Nick Woltemade | 75 milyon Euro

Stuttgart formasıyla parlayan dev golcü Nick Woltemade, Newcastle United’a 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Listenin 6. sırasında yer aldı.

9 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 10

5- Victor Osimhen | 75 milyon Euro

Victor Osimhen! Süper Lig’e damga vurdu; Türk futbol tarihinde bonservis rekoru kırdı ve performansıyla da büyüledi. Nijeryalı yıldız, kendisine ödenen 75 milyon Euro bonservis bedeliyle 5. sırada yer aldı.

10 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 11

4- Benjamin Sesko | 76,5 milyon Euro

Listenin 4. sırasında ise Benjamin Sesko var. Leipzig formasıyla gösterdiği performans, onu Premier Lig’e taşıdı. Manchester United, 76,5 milyon Euro transfer bedeli ödedi.

11 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 12

3- Hugo Ekitike | 95 milyon Euro

Listenin 3. sırasında Liverpool var; Fransız forvet Hugo Ekitike, Eintracht Frankfurt’tan, Liverpool ‘a 95 milyon Euro bonservis ücretinde transfer oldu.

12 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 13

2- Florian Wirtz | 125 milyon Euro

Listenin 2. sırasında Bayer Leverkusen’den, Liverpool’a transfer olan 22 yaşındaki Florian Wirtz var. Transfer bedeli 125 milyon Euro.

13 14
2025'e damga vuran 10 transfer: Listede Türkiye’den bir isim var - Resim: 14

1- Alexander Isak | 145 milyon Euro

Newcastle United’dan, Liverpool’a transfer edilen İsveçli forvet Alexander Isak, 145 milyon Euro bedelle listenin 1. sırasında yer aldı.

14 14
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro