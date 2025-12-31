TÜİK’in 2025 yılına ait estetik sağlık turizmi raporuna göre, Türkiye dünya genelinde medikal estetik işlemlerde 6. sıraya yerleşmiştir. Botoks, dolgu ve ameliyatsız yüz liftingi gibi ameliyatsız yöntemler, hem lokal hem de yabancı hasta sayısında ciddi artış yaratmıştır. ISAPS verilerine göre dünya genelinde estetik işlem sayısı 35 milyonu aşarken, Türkiye bu hacimden önemli bir pay almıştır. USHAŞ’ın açıkladığı 2024 sağlık turizmi gelirleri 3 milyar doları aşarken, estetik alanında raporlanan gelirlerin de bu payda önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Medikal estetik işlemler, hem ülke ekonomisi hem de sektör profesyonelleri için stratejik öneme sahiptir.

Bu yükselişi değerlendiren ve kendi adına 3 adet marka tescili bulunan Dr. Saltuk Aslan Kendir, yüz gençleştirme alanında geliştirdiği kombinasyon tekniklerden olan ‘tak kullan’ yöntemini paylaştı: “Bu teknik özellikle cerrahi müdahale istemeyen hasta grubunda büyük karşılık bulmuştur. Yüzde minimal invaziv tekniklerle sağlanan hacim kazanımı, doğal görünüm ve lifting ile kısa iyileşme süresi öne çıkıyor. Yeni protokolümüz, hastalarımıza güvenli ve konforlu bir gençleşme sunuyor. Türkiye'nin bu alandaki gücünü artıracak yenilikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

“AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTİRME TRENDİ YÜKSELİYOR”

2025 yılında dünya genelinde estetik turizmin en hızlı büyüyen segmenti ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri olmuştur. Bu alandaki büyüme oranı cerrahi işlemlere kıyasla %35 daha fazladır. Türkiye, özellikle botoks, dolgu ve ameliyatsız yüz liftingi Avrupa ve Orta Doğu pazarında öncü konuma gelmiştir. Bu süreçte sağlık turizminin kişi başı harcama ortalaması rekor seviyesine ulaşmıştır.

Kendir, bu gelişmeleri hasta profiliyle ilişkilendirerek şöyle değerlendirmiştir: "Cerrahi operasyon istemeyen, doğal görünüm arayan geniş bir hasta kitlesi var. Bu grup için ameliyatsız protokollerle etkili sonuçlar almak mümkün. Kendi geliştirdiğimiz teknik, hem yurtiçinde hem yurtdışında çok sayıda hastamızın tercih sebebi oldu. Birçok Türk hekimine geliştirdiğim teknikleri paylaşmaya devam ediyorum.” Dr. Kendir, ayrıca markası bünyesinde yeni teknikleri geliştirmeye devam ettiğini ve amacının Türkiye’nin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmak olduğunu beyan etti.

“ESTETİK ALANINDAKİ KÜRESEL REKABET HIZ KAZANDI”

Estetik turizmi, 2025 yılında dünya çapında 50 milyar dolarlık hacme ulaşarak rekor kırmıştır. Güney Kore, ABD, Brezilya ve Türkiye, bu pastadan en büyük payı alan ülkeler arasında yer almıştır. Özellikle Seul, İstanbul ve São Paulo gibi şehirler, estetik alanında merkez konumundadır. Güzellik standartlarının küresel ölçekte tekleşmesi ve sosyal medyanın etkisiyle estetik seyahatleri artık sıradan hale gelmiştir. Dijital sağlık danışmanlığı, online ön muayene ve tedavi sonrası takip hizmetlerinin artması, hasta deneyimini daha da kolaylaştırmaktadır. Türkiye'nin estetik sağlık turizminde agresif tanıtım politikaları ve fiyat-performans avantajı, bu rekabette öne çıkmasını sağlamıştır.

“SEKTÖRDEKİ YERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞIZ”

Dr. Kendir, markasıyla birlikte son yıllarda medikal estetik alanında küresel açılımlar gerçekleştirmiştir. İstanbul merkezli hizmet veren Kendir, hasta portföyünü Avrupa ve Orta Doğu pazarında büyütmüştür. Alanında geliştirdiği yeni tekniklerle tanınan uzman, global markalaşma yolculuğunu sürdürüyor.

Dr. Kendir, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Klinik yapımızda farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirdik. 2020’lerden beri başta Arap coğrafyası olmak üzere ve diğer batı ülkelerinden gelen hasta sayımız artarak devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği sertifikalı eğitim programlarının çok katkısını görüyoruz. Hatta Türkiye’de yapılan medikal estetik uygulamaları, saç ekim uygulamaları değerli hekimlerimiz tarafından başarı ile uygulanması sonucunda Rusya’da bazı talk-showlara konu oldu. Yeni geliştirdiğimiz ameliyatsız teknik, sektörde fark yaratıyor. 2026’da yurtdışı hasta sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Sadece teknik değil, etik ve kalite standartlarında da bölgeye örnek olacağız."