2025 yılında dünyayı hayrete düşüren heyecan verici 4 arkeolojik keşif

1. Maya İmparatorluğu’nun Kurucusuna Ait Kraliyet Mezarı
Belize'deki Caracol antik kentinde yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 1.700 yıllık görkemli bir kraliyet mezarı gün yüzüne çıkarıldı.
Mezarın, bölgede 500 yıl boyunca hüküm süren hanedanın kurucusu Kral Te K’ab Chaak’a ait olduğu saptandı. İçeride bulunan yeşim taşı işlemeli maskeler ve törensel objeler, Mayaların sosyal hiyerarşisine dair eşsiz veriler sundu.
Houston Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Arlen Chase, buluntuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu keşif, Caracol’un sadece yerel bir merkez değil, Orta Meksika'daki Teotihuacan gibi devasa güçlerle sıkı bağları olan stratejik bir metropol olduğunu kanıtladı" ifadesini kullandı.