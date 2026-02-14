2025 yılında dünyayı hayrete düşüren heyecan verici 4 arkeolojik keşif

2. İngiltere’de Ateşin Kontrolüne Dair En Eski Kanıt

Suffolk’taki Barnham arkeolojik alanında yapılan kazılarda, insanların ateşi kasıtlı olarak kullanmaya başladığına dair 400.000 yıllık doğrudan kanıtlar elde edildi. Isıya maruz kalarak çatlamış el baltaları ve pişmiş kil parçaları, daha önce 50.000 yıl olarak bilinen ateş yakma teknolojisinin tarihini yüz binlerce yıl geriye çekti.

British Museum uzmanlarından Dr. Nick Ashton, bulguların önemini şu sözlerle vurguladı: "Elde ettiğimiz veriler, erken hominin türlerinin çevresel koşulları yönetme ve enerji elde etme becerilerinin, tahmin ettiğimizden çok daha ileri düzeyde olduğunu gösterdi."