Listenin başında Real Madrid forması giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe var. 27 yaşındaki yıldız, 2025 yılında Fransa ve Real Madrid formasıyla 66 gole imza attı.

Listenin 2. sırasında Bayern Münih forması giyen İngiliz forvet Harry Kane var. 32 yaşındaki tecrübeli isim 2025 takvim yılı içerisinde 60 gole imza attı.

Listenin 3. sırasında yer alan Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland, 57 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen, hem Galatasaray formasıyla hem de Nijerya formasıyla muazzam bir yıl geçerdi. Nijeryalı forvet, 51 maçta 46 gol atarak Messi’yi solladı.

Inter Miami formasıyla MLS’te şampiyonluğa uzanan 38 yaşındaki Lionel Messi, 54 maçta attığı 46 gol ile listenin 5. sırasında yer aldı.

Benfica’nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis attığı 44 golle Messi’yi takip etti. Vangelis Pavlidis listenin 6. sırasında yer aldı.

Gollerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında da atmaya devam eden, 40 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo ise attığı 40 golle 7. sırada yer aldı.