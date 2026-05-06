Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait karayolu trafik kazası istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye’deki motorlu kara taşıtı sayısının 33,6 milyona ulaştığı 2025 yılında, toplam kaza sayısı artsa da can kayıplarında düşüş kaydedildi.

YOLLARDA GÜNLÜK ORTALAMA 16,5 CAN KAYBI

2025 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 549 bin 574 adet trafik kazası tescil edildi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253 adedi sadece maddi hasarla atlatıldı. 288 bin 321 kaza ise ölüm veya yaralanmayla sonuçlandı. Kara tablonun bütününe bakıldığında; yıl boyunca yollarda 6 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 403 bin 937 kişi de yaralandı. Bu veriler, Türkiye'de her gün ortalama 789,9 ölümlü-yaralanmalı kazanın yaşandığını, günlük bazda 16,5 ölümün ve 1106,7 yaralanmanın meydana geldiğini ortaya koydu.

ARAÇ SAYISI ARTTI, ÖLÜM ORANLARI DÜŞTÜ

2024 yılına kıyasla trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4 artarak 31,3 milyondan 33,6 milyona fırladı. Araç sayısındaki bu artışa paralel olarak toplam kaza sayısı yüzde 7,3, yaralı sayısı ise yüzde 4,9 yükseldi. Ancak alınan önlemler ve denetimler sayesinde toplam ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,0 oranında azaldı (2024'te 6 bin 351 ölüm). Böylece 100 bin taşıt başına düşen ölüm oranı da 20,3'ten 18,0'e geriledi.

EN FAZLA CAN KAYBI ANKARA’DA, EN ÇOK YARALI İSTANBUL’DA

İl bazındaki incelemede, en fazla can kaybı 290 ölümle Ankara’da kayıtlara geçti. En çok yaralanma olayının yaşandığı şehir ise 47 bin 717 yaralı ile İstanbul oldu. Türkiye'nin hem en az can kaybı (5 ölüm) hem de en az yaralanma (294 yaralı) yaşanan şehri Ardahan olarak açıklandı.

KAZALAR EN ÇOK ŞEHİR İÇİNDE OLUYOR

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 86,5 gibi büyük bir çoğunluğu yerleşim yeri içinde (şehir içi) meydana geldi. Şehir içi kazalar toplam ölümlerin yüzde 57,2’sini oluştururken, yaralanmaların ise yüzde 82,0’sine zemin hazırladı. Şehirlerarası yollarda (yerleşim yeri dışı) gerçekleşen kazalar ise daha az sıklıkta yaşansa da yüksek hız faktörü nedeniyle ölümlerin yüzde 42,8’ine neden oldu.

EN AĞIR BEDELİ SÜRÜCÜLER VE ERKEKLER ÖDEDİ

Kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 50,7'sini sürücüler, yüzde 29,3'ünü yolcular ve yüzde 20,0'ını yayalar oluşturdu. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 77,8'inin erkek, yüzde 22,2'sinin kadın olması dikkat çekti. Yaralananlarda da erkek oranı yüzde 70,0 ile çoğunlukta yer aldı.

KORKUTAN MOTOSİKLET RAPORU

Taşıt türlerine göre can kayıpları incelendiğinde iki tekerlekli araçların yarattığı risk bir kez daha gözler önüne serildi. 2025 yılı içerisinde bin 334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu yollarda hayatını kaybetti. Aynı dönemde otomobil kazalarında ise bin 2 sürücü ile bin 63 yolcu yaşamını yitirdi.