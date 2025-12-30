2026’ya girerken Türkiye, takvim yapraklarının ilerlemesinden çok daha ağır bir yükle yoluna devam ediyor: Çözülmeyen yapısal sorunlar, derinleşen hukuki güvensizlik ve siyasetin giderek daralan alanı. 2025, Türkiye için uzun süredir devam eden bir sürecin ağırlaşarak görünür hâle geldiği bir yıl oldu.

Bu yıl yaşananlar, ani bir sapmadan ziyade, birikmiş sorunların artık gizlenemez hale gelmesinin sonucu gibiydi. Kurumların işleyişi, kuralların bağlayıcılığı ve kamusal alanın sınırları açısından ülkede hâkim olan duygu, ilerleme değil sürüklenme oldu. Birçok alanda “daha kötüye mi gidiyoruz?” sorusu yerini, daha sarsıcı bir kabullenişe bıraktı: “Zaten uzun süredir yolunda gitmiyor.”

Siyaset, hukuk ve belirsizlik

Siyaset ile hukuk arasındaki denge, 2025 boyunca en çok aşınan alanlardan biri olarak öne çıktı. Hukukun, toplumsal uzlaşmayı sağlayan bir zemin olmaktan çıkıp, belirsizlik üreten bir alana dönüşmesi; siyasetin ise sorun çözme kapasitesini giderek kaybetmesi, ülkeyi yönetenlerle yönetilenler arasındaki mesafeyi daha da açtı. Bu mesafe sadece sandıkla ölçülebilecek bir kopuş değil; vatandaşın devlete, adalete ve yarına dair kurduğu bağın zayıflaması anlamına geliyor. İnsanlar artık günlük hayatta bile, farkında olmadan “başıma bir şey gelir mi?” sorusunu soruyor.

Olağan dışı uygulamalar olağanlaştı, belirsizlik yönetim biçimi haline geldi. Ne siyasal kararların ne de hukuki süreçlerin topluma net ve ikna edici bir açıklama borcu varmış gibi davranılmadı. Bu durum, sadece demokratik standartları değil, toplumsal psikolojiyi de aşındırdı. Çünkü bir ülkede insanlar neye güvenemeyeceklerini bile kestiremiyorsa, asıl kriz tam da orada başlar.

Toplumsal düzlemde ise kadın cinayetleri, uyuşturucu ve şike operasyonları, artan suç oranları yıl boyunca gündemden düşmedi. Kadınlar hâlâ korunamıyor, failler çoğu zaman caydırıcı olmayan cezalarla karşı karşıya kalıyor. Uyuşturucu ağlarının yaygınlığı ve spor alanındaki şike iddiaları, sadece bireysel suçları değil, kurumsal çürümeyi de işaret ediyor. Devletin temel işlevi olan güvenlik ve adalet duygusu zedelendikçe, toplumda “herkes kendi başının çaresine baksın” hissi güçleniyor.

Ortaya çıkan tabloyu tek tek olaylarla açıklamak mümkün, ancak bütüne bakıldığında hissedilen şey daha derin: Bir düzensizlik hali. Kuralların var olduğu ama herkese eşit uygulanmadığı, suç ile cezanın arasındaki bağın koptuğu, hukukun öngörülebilir olmaktan çıktığı bir düzen. Suç oranlarının her yıl artması da bu çürümenin doğal bir sonucu gibi görünüyor; çünkü adaletin zayıfladığı yerde suç, sadece bireysel bir sapma değil, sistemin ürettiği bir sonuç haline gelir.

Belirsizlik ve eleştirilemezlik

Ekonomik sorunlar her ne kadar bu yazının odağında olmasa da, hukuki ve siyasi aksaklıklarla doğrudan bağlantılı. Hukukun öngörülemez olduğu, karar alma süreçlerinin şeffaf işlemediği bir ülkede ekonomik istikrarın sağlanması neredeyse imkânsız. 2025’te yabancı yatırımcıdan esnafa kadar geniş bir kesimin ortak şikâyeti, “yarın ne olacağını bilememek” oldu.

Tüm bunların ardında, 2025 Türkiye’sindeki en temel sorun, sorunların kendisinden çok, sorunlarla yüzleşme biçiminde yatıyor. Eleştiri hâlâ çoğu zaman düşmanlıkla eş tutuluyor; hukuk, evrensel ilkelerden ziyade siyasal ihtiyaçlara göre şekilleniyor; siyaset ise çözüm üretmekten çok kutuplaşmayı yönetmeye odaklanıyor.

Bir köşe yazısını umutla bitirmek kolay değil, ama gerekli. 2025’in eleştirisi, aynı zamanda bir hatırlatmadır: Hukuk, siyasetin aracı değil; siyaset, toplumun sorunlarını çözme sanatıdır. Türkiye’nin ihtiyacı yeni krizler değil, güven veren kurumlar, öngörülebilir kurallar ve farklı seslerin bir arada var olabildiği bir kamusal alan. Yolunda gitmeyen şeyleri konuşmak, ülkeyi sevmemek değil; tam tersine, daha iyi bir ülke isteğinin en açık göstergesidir.