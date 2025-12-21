Ön elemeyi geçen 130 aday, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucunda ilk 20'ye kalan Miss Turkey finalistleri, jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 1

Büyük heyecan dolu gecede Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri, Miss World ve Miss Supranational temsilcilerini belirledi.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 2

Gecenin sonunda 20 numarayla sahneye çıkan 22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Türkiye'nin güzellik kraliçesi ilan edildi. Miss World'de ülkemizi temsil edecek Saraydemir'e tacını, eski Türkiye güzellerinden Demet Şener taktı.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 3

Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil edecek ikinci güzel ise 1 numaralı İlayda Güvenç oldu.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 4

'BU BAŞARI SİZİN İNANCINIZIN YANSIMASI'

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, sosyal medya hesabından ailesine teşekkür etmeyi unutmadı.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 5

Saraydemir, ''Her adımımda yanımda olan ailem. Bu başarı sizin inancınızın yansıması. Miss Turkey 1'liği.'' diyerek annesiyle fotoğrafını paylaştı.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 6

Sıla Saraydemir, 1.80 boyunda ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Sosyal medyada Arzum Onan'ın gençliğine benzetilen Saraydemir, özgüveni ve duruşuyla dikkat çekti.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 7

SILA SARAYDEMİR KİMDİR?

Sıla Saraydemir, 2025 Miss Turkey birincisi olarak seçilen genç güzellik kraliçesidir. 19 Aralık 2025'te düzenlenen yarışmada 20 numaralı finalist olarak taç giydi ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 8

22 yaşında (2003 doğumlu), 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisidir.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 9

Eğitim hayatını sürdürürken yarışmaya katılan genç isim, özgüveni, sahne duruşu ve doğal güzelliğiyle jüri üyelerinden tam not aldı.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 10

Sosyal medyada sıkça eski Türkiye güzellerinden Arzum Onan'ın gençliğine veya Azra Akın'a benzetilen Saraydemir, yarışma sonrası ailesine duygusal bir teşekkür paylaşımı yaparak dikkat çekti.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 11

Memleketi hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte, bazı kaynaklarda İstanbul’da yaşadığı belirtiliyor.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 12

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Sıla Saraydemir, kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 13

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 14

2025 Miss Turkey güzeli seçilen Sıla Saraydemir'den duygusal teşekkür: Taç giydi, ilk sözü ailesine! - Resim : 15

Miss Turkey 2025'in birincisi belli oldu!Miss Turkey 2025'in birincisi belli oldu!Magazin
Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü! ‘Ben yaptım siz yapmayın’ diyerek uyarıda bulunduTürkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü! ‘Ben yaptım siz yapmayın’ diyerek uyarıda bulunduMagazin
Estetik mi yaptırdı? Türkiye güzeli İdil Bilgen'in son hali kafa karıştırdı!Estetik mi yaptırdı? Türkiye güzeli İdil Bilgen'in son hali kafa karıştırdı!Magazin