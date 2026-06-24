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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Başarı Ödülleri Töreni Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Programa; Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, yıl boyunca elde ettikleri başarılarla örnek olan öğrencilere ödülleri takdim edilerek onların azmi, gayreti ve kararlılığı takdir edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, bu süreçte büyük emek veren öğretmenlere ve evlatlarına her zaman destek olan velilere teşekkürlerini iletti.