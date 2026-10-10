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Ne Dedi Ne Yaptı adlı X hesabı, 2024 yerel seçimlerinden bugüne İstanbul’daki belediyelerin siyasi dağılımında yaşanan değişimi paylaştı.

Paylaşımda, 2024 seçimlerinin ardından CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 26 ilçede yönetimi kazandığı hatırlatıldı. Ancak aradan geçen iki yılı aşkın sürede partinin belediye sayısında belirgin bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

Esenyurt ve Şişli belediyelerine kayyım atanması ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasının ardından ilçe belediye meclislerinde gerçekleştirilen başkanvekili seçimlerinde de AK Parti’nin kazanç sağladığı belirtildi. CHP’den seçilen bazı başkanvekillerinin daha sonra partilerinden ayrılarak AK Parti’ye katılması da siyasi tablodaki değişimin nedenleri arasında gösterildi.

Paylaşımda ayrıca, mutlak butlan kararının ardından ikiye bölündüğü belirtilen CHP’nin İstanbul’daki belediye sayısının 15’e gerilediği, AK Parti’nin ise 2024 yerel seçimlerinde 13 olan belediye sayısını 22’ye çıkardığı kaydedildi.