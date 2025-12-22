Türkiye'de 2024 yılı, internet sansüründe rekor bir dönem olarak kayıtlara geçti. Gazeteci Ali Safa Korkut tarafından hazırlanan "Veriler Ne Diyor? 2024 İnternet Sansürü Raporu"na göre, toplam 758 bin 716 URL'ye erişim engeli getirildi. Bu engellemeler arasında haberler, sosyal medya paylaşımları ve hesapları ön planda yer aldı.

ENGELLENEN DİJİTAL İÇERİKLERİN DAĞILIMI

Rapora göre, erişim engeli getirilen URL'lerin dağılımı şöyle: 740 bin 624 alan adı, 8 bin 762 haber, 7 bin 218 sosyal medya paylaşımı ve bin 897 sosyal medya hesabı. Ayrıca, 73 Google Haritalar yorumu, 71 reklam içeriği, 36 Google arama motoru sonucu, 34 mobil uygulama ve bir Google Drive dosyası da sansürden nasibini aldı.

Raporda, 12 farklı gazeteye ait 22 alan adının engellendiği ve 45 gazetecinin sosyal medya hesabına erişim yasağı getirildiği vurgulandı.

YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK HABERLERİ ZİRVEDE

Engellenen 8 bin 762 haberin konularına göre dağılımında, yolsuzluk ve usulsüzlük içeren bin 834 haber ilk sırada yer aldı. Bunu, bin 559 magazin haberi, bin 458 usulsüzlük haberi ve 891 kadına şiddet konulu haber izledi.

Yolsuzluk haberlerinde suçlanan kişilerin 804'ü kamu görevlileri, 325'i şirketler ve 322'si iş insanları oldu. Usulsüzlük haberlerinde de kamu görevlileri zirvede kalırken, kadına şiddet haberlerinin 447'sinde şiddeti uyguladığı iddia edilen kişiler AKP'ye yakın isimlerdi.

Genel olarak engellenen haberlerin kimler hakkında olduğuna bakıldığında, kamu görevlileri yine en üst sırada. Raporda, bu durumun sansürün siyasi boyutunu gösterdiği belirtiliyor.

İSTANBUL HAKİMLİKLERİ SANSÜRDE ÖNCÜ

2024'te haberler için 127 farklı merci tarafından 288 erişim engeli kararı verildi. En fazla haber engelleyen 10 mercinin 9'u İstanbul sulh ceza hakimliklerinden oluşurken, ilk 10'daki tek İstanbul dışı merci Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği oldu.

İlk 30'da ise İstanbul dışından yalnızca 13 karar merci yer aldı.

KİŞİLİK HAKLARINDAN MİLLİ GÜVENLİĞE

Engellemelerin gerekçelerinde "kişilik hakları ihlali" ilk sırada: 8 bin 587 haber bu nedenle erişime kapatıldı.

Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ekim 2024'te ilgili kanun maddesini yürürlükten kaldırmasının ardından, başvurucular "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesine yöneldi. Bu gerekçeyle engellenen 133 haberin 96'sı, Ekim ayından sonra verildi.

Rapor, Türkiye'de internet özgürlüğünün giderek kısıtlandığını ve sansürün özellikle yolsuzluk gibi hassas konuları hedef aldığını ortaya koyuyor.