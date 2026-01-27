Yeniçağ Gazetesi
2024-25'te üç büyük kulübün gelir dağılımı belli oldu...

2024-25 sezonu itibarıyla üç büyük kulübün gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’i mağaza, stat/kombine ve sponsorluk kalemlerinden oluşurken, UEFA gelirleri hala sınırlı kaldı.

2024Kulüplerin gelir kırılımına bakıldığında, toplam gelir seviyesinden bağımsız olarak üç ana kalemin toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturduğu görülüyor.

Gelir dağılımında en büyük payı mağaza gelirleri alırken, bu kalem toplam gelirin yüzde 30-32’sine karşılık geliyor.

Stat ve kombine gelirleri yüzde 25-30 bandında yer aldı.

Sponsorluk gelirlerinin payı ise yüzde 22-24 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa kupalarından elde edilen UEFA gelirlerinin halen düşük seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor

Bu durum, kulüplerin finansal yapısında yerel ve ticari gelir kalemlerine olan bağımlılığın sürdüğünü ortaya koyuyor.

