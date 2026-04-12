Anasayfa Gündem

2019'da kuruyan baraj yağışların etkisiyle dolunca tarlalar sular altında kaldı

Elazığ'da 2019'da kuraklık sebebiyle 4 kilometre geri çekilen Keban Baraj Gölü suları, 2026'da yaşanan aşırı yağışlarla dolarak 150 metre ileri gelince, baraj sahasına ekilen ürünler sular altında kaldı ve 7 yıl arayla aynı noktadan çekilen görüntüler, değişimi gözler önüne serdi.

Elazığ'daki Keban Barajı'nda Murat Nehri havzasında su seviyesi, 2019 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle 4 kilometre geri çekilmişti. O döneme ait dron görüntülerinde nehir yatağının tamamen kuruduğu ve baraj tabanının gün yüzüne çıktığı kayıt altına alınmıştı.

2026 yılında bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından aynı noktadan havadan gerçekleştirilen dron çekimlerinde ise barajın dolum seviyesine ulaştığı ve su kütlesinin 150 metre ileri geldiği görüldü. Yükselen baraj suları çevre tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

Hazine arazisi üzerinde tarım yapan çiftçilerin buğday, arpa, mısır ve pancar ekili tarlalarının bir bölümünün su altında kaldığı tespit edildi.

Söz konusu arazilerin devlet tarafından istimlak edildiğini ve çiftçilerin su baskını riskini bilerek ekim yaptığını belirten bölge sakinlerinden Fahrettin Oluk:

"Cenab-ı Allah, ‘Her şeyi sudan yarattık' buyuruyor. Öyle zaman dilimleri oluyor ki insanlar bir damla su bulabilmek için yağmur duasına çıkıyor.

Geçen sene, Rabbim bir daha göstermesin, kuraklık yaşandı, susuzluk yaşandı. Rabbime şükürler olsun, bu sene rahmetle yağdı. Birkaç sene öncesinde bu baraj alanında sular 4-5 kilometre geri gitmişti.

Bu sene hiç gitmedi, tam tersine 100-150 metre ileri geldi. Tahminen su yine gelip bu kotayı bulacaktır.

Vatandaşlar bu alanda bilinçli olarak, riski göze alarak ekin ektiler.

Geçen sene şu gördüğünüz yerlere pancar ekmişlerdi.

Hem kendi ekonomilerine hem devlete hem de topluma faydası olan bir şey bu.

Bazı yerler şimdiden su altında kaldı, kalan yerlere de artık ekin ekmeyecekler gibi gözüküyor.

Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Bu sene sular çekilmedi, aksine daha çok yağmur yağdı.

İnşallah, bu sene daha güzel olur. Burası devlet tarafından istimlak edilmiş.

Her zaman söylediğimiz gibi devlet vatandaşın parasını ödemiş, vatandaş da bu riski bilerek burada tarım yapıyor.

Su gelmediği zaman buğday, mısır ya da pancar ekiyor.

Su geldiği zaman ise riski baştan göze aldığı için yapabileceği bir şey olmuyor zaten" dedi.

Kaynak: İHA
