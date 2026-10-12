Geçen hafta edebiyatta Kanadalı Anne Carson, fizikte Francis Halzen, kimyada Henri Kagan ile Kenso Soai, tıpta ise optogenetiği geliştiren Deisseroth, Hegemann ve Nagel ödüle layık görülmüştü.
2017’den günümüze Nobel Ödülü kazananlar
Nobel sezonu bugün ekonomi ödülüyle kapandı. ABD’li Robert Hall ve Michael Woodford, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çalışmalarıyla 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.Kaynak: Haber Merkezi
İşte 2017'den bu yana ekonomi, edebiyat ve bilimde Nobel kazanan isimler…
2017
Ekonomi: Richard Thaler (davranışsal ekonomi)
Edebiyat: Kazuo Ishiguro (İngiltere)
Fizik: Rainer Weiss, Barry Barish, Kip Thorne (kütleçekim dalgaları, LIGO)
Kimya: Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson (kriyo-elektron mikroskobu)
Tıp: Jeffrey Hall, Michael Rosbash, Michael Young (biyolojik saat)
2018
Ekonomi: William Nordhaus, Paul Romer (iklim ve teknolojinin uzun vadeli büyümeye etkisi)
Edebiyat: Olga Tokarczuk (Polonya) – ödül, İsveç Akademisi’ndeki skandal nedeniyle 2019'da açıklandı
Fizik: Arthur Ashkin, Gérard Mourou, Donna Strickland (lazer fiziği)
Kimya: Frances Arnold, George Smith, Gregory Winter (enzimlerin yönlendirilmiş evrimi)
Tıp: James Allison, Tasuku Honjo (kanser immünoterapisi)
2019
Ekonomi: Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer (yoksullukla mücadelede deneysel yöntem)
Edebiyat: Peter Handke (Avusturya)
Fizik: James Peebles, Michel Mayor, Didier Queloz (kozmoloji ve ötegezegenler)
Kimya: John Goodenough, Stanley Whittingham, Akira Yoshino (lityum-iyon piller)
Tıp: William Kaelin, Peter Ratcliffe, Gregg Semenza (hücrelerin oksijeni algılaması)
2020
Ekonomi: Paul Milgrom, Robert Wilson (açık artırma teorisi)
Edebiyat: Louise Glück (ABD)
Fizik: Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez (kara delikler)
Kimya: Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna (CRISPR gen düzenleme)
Tıp: Harvey Alter, Michael Houghton, Charles Rice (Hepatit C virüsü)
2021
Ekonomi: David Card, Joshua Angrist, Guido Imbens (emek ekonomisi, doğal deneyler)
Edebiyat: Abdulrazak Gurnah (Tanzanya)
Fizik: Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, Giorgio Parisi (iklim ve karmaşık sistemler)
Kimya: Benjamin List, David MacMillan (asimetrik organokataliz)
Tıp: David Julius, Ardem Patapoutian (sıcaklık ve dokunma reseptörleri)
2022
Ekonomi: Ben Bernanke, Douglas Diamond, Philip Dybvig (bankalar ve finansal krizler)
Edebiyat: Annie Ernaux (Fransa)
Fizik: Alain Aspect, John Clauser, Anton Zeilinger (dolanık fotonlar)
Kimya: Carolyn Bertozzi, Morten Meldal, Barry Sharpless (klik kimyası)
Tıp: Svante Pääbo (soyu tükenmiş insan türlerinin genomu)
2023
Ekonomi: Claudia Goldin (kadınların işgücü piyasasındaki yeri)
Edebiyat: Jon Fosse (Norveç)
Fizik: Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L’Huillier (attosaniye ışık atımları)
Kimya: Moungi Bawendi, Louis Brus, Alexei Ekimov (kuantum noktaları)
Tıp: Katalin Karikó, Drew Weissman (mRNA aşıları)
2024
Ekonomi: Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James Robinson (kurumlar ve refah)
Edebiyat: Han Kang (Güney Kore)
Fizik: John Hopfield, Geoffrey Hinton (yapay sinir ağları ve makine öğrenmesi)
Kimya: David Baker, Demis Hassabis, John Jumper (protein tasarımı ve yapı tahmini)
Tıp: Victor Ambros, Gary Ruvkun (mikroRNA)
2025
Ekonomi: Joel Mokyr, Philippe Aghion, Peter Howitt (inovasyona dayalı büyüme)
Edebiyat: László Krasznahorkai (Macaristan)
Fizik: John Clarke, Michel Devoret, John Martinis (makroskopik kuantum tünelleme)
Kimya: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar Yaghi (metal-organik kafesler)
Tıp: Mary Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi (bağışıklık toleransı)
2026
Ekonomi: Robert E. Hall, Michael Woodford (makroekonomik istikrarın mikro temelleri)
Edebiyat: Anne Carson (Kanada)
Fizik: Francis Halzen (kozmik nötrinolar, IceCube)
Kimya: Henri B. Kagan, Kenso Soai (asimetrik sentez, kiralite)
Tıp: Karl Deisseroth, Peter Hegemann, Georg Nagel (optogenetik)