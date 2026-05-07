Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen il finalinde, 17 ilçenin birincileri karşı karşıya geldi. Turnuva kapsamında öğrenciler iki ana kategoride yeteneklerini sergiledi:

İlkokul kademesi motif, pentago, equilibrio, abluka ve küre oyunlarını çözerken, ortaokul kademesi kulami, küre, pentago, abluka ve mangala oyunlarını oynadılar.

"HEDEF KONYA'DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU"

Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun İl Formatörü Yasemin Özer, turnuvanın önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Samsun’un tüm ilçelerinden gelen öğrencilerimizle rekabet dolu bir serüven yaşıyoruz. Konya’nın ev sahipliği yapacağı Türkiye şampiyonasında, buradan birinci çıkan öğrencilerimiz ilimizi temsil edecek. Heyecanı bol, kaybedeni olmayan bu yarışmaya 200’e yakın öğrencimiz katıldı. Buradaki şampiyonlarımız, Konya’da Türkiye birincisi olmak için ter dökecekler."

TÜRKİYE FİNALİ 5-7 HAZİRAN'DA KONYA’DA

Zihinsel gelişimi desteklemek ve bu oyunları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda bu yıl Türkiye genelinde 1,7 milyon öğrenci yer aldı. Sürecin son durağı ise Konya olacak.

5-6-7 Haziran tarihlerinde Konya Selçuklu Uluslararası Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası; 81 ilden toplam 810 öğrenci, 180 refakatçi öğretmen ve 350 hakemin katılımıyla gerçekleştirilecek. Samsun’u temsil edecek 10 öğrenci ve 2 öğretmen, bu dev organizasyonda kupa için hamle yapacak.