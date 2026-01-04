Zaman akıp geçerken her gün şartların ne derece ağırlaştığını yaşayarak öğreniyoruz. Sene 2009’du. İlk üniversitemi bitirdikten sonra ikinci bir üniversite için kendimi sınavlara hazırlamaya karar vermiş, aynı zamanda da iş arayışına girmiştim. “Bitirdikten sonra” diyorum ama mezuniyet için alttan kalan bir dersi vermem gerekiyordu. O dönemde beni zorlayan şartlar olmasa da, şahsi ve sosyal giderlerimi karşılamak ve sınavlara hazırlanmak için, yine kendi kararımla çalışmaya da karar verdim. Sözün özü, aradım ve buldum.

Staj gibi bir sistemin içinde olmadığım, kendi paramı tam maaş olarak elime aldığım bu ilk işimde bir yandan dershane masraflarımı karşılıyor, bir yandan da gayet sosyal bir çevrede takılabiliyordum.

O zamanki net asgari ücret 537,13 lirayken ben ilk işime 1000 TL’ye anlaşarak girmiştim.

1000 TL ile dershane masraflarımı karşılıyor, yiyor, içiyor, geziyor; harca harca bitiremiyordum. Kurban Bayramı’nda gelecek için bir kurbanlık almayı düşünebiliyordum. Eve bayramda akraba, eş dost, çocuklar mı geliyor; harçlık verebiliyordum. Ailemin evindeydim, fatura ödememi isteyen yoktu, biraz da eğlence işlerine fazla para harcıyordum. Genç gibi gençtim. Şöyle bir geriye dönüp bakınca, film gibi bir hayat yaşıyorduk...

Mesela birkaç hayalim vardı.

Yat, karavan, motosiklet, çok beğendiğim bir fotoğraf makinesi, bir tane golden cinsi köpek ve filmlerde, hatta yazlık bölgelerde sıkça görebileceğin bir Willys Jeep...

Oturdum, o dönemde bir şeyler satın almak istediğinizde bakılan o malum sitelere bakıyorum...

Hayal meyal fiyatlar şöyleydi:

Yat: 25 bin TL’ye kadar bulabiliyordum, hem de istediğim tarzda ve boyutta. 1000 lira alıyorum; 25 maaş ediyor.

Karavan: 12 bin TL’ye falan bulabiliyordum. İstediğim şekilde, çürüksüz çarıksız ve orijinal tasarımlı bir şeyler. 1000 lira alıyorum; 12 maaş ediyor.

Motosiklet, köpek, fotoğraf makinesi falan hatırlamıyorum ama onlar için sadece şahsi uygunluk yeterliydi zaten.

Ama Willys Jeep büyük hayalimdi.

Willys Jeep, abartısız söylüyorum ki 1,5 maaş ile 3 maaş arasında değişen fiyatlara sahipti. En temizi 4-5 bin civarındaydı. Yani maksimum 5 maaşımdı.

O dönemde çok istediğim ama sürekli de burun kıvırdığım, hatta çevremdekilerin “Bununla sanayiden çıkamazsın” demeleri nedeniyle bir türlü alamadığım o kafamdaki araç… Almadım ama içimde de ukde kaldı gerçekten. Bugün almaya kalksam yine burun kıvırırım; ama şu anki fiyatları ve temizini bulma meselesi zaten benim burun kıvırmama gerek kalmadan beni vazgeçirecek.

Sözün özü şu ki; bir şeyler almadıkça, ekonomi daha da alınamayacak hâle geldi ve bugün bir şeyler almak neredeyse imkansız gibi.

2009’da yeni mezun olmuş bir üniversite öğrencisi olarak, asgari ücretin üzerinde bir maaşla; yat, karavan, antika bir askeri araç düşünebiliyorken...

Siz de lütfen bir yat, karavan ya da istediğiniz bir araç için fiyatlara bakın. Baktıklarınız, sizin istediğiniz temizlikte; çürük çarık olmayan tarzda olsun ve bir de fiyatlarına bakın.

Mümkün mü?..

Bugün aynı hesabı yapalım.

Asgari ücretle çalışan bir genç, temiz bir araç için kaç maaş biriktirmeli?

Bir karavan için kaç yıl hayattan vazgeçmeli?

Bir ev için kaç ömür vermeli?

Yani 2009’da şov zamanıymış fakat biz fark etmemişiz; 2026’da durumu daha net anlıyoruz.

Bir ülkenin gerçek enflasyonu, insanın hayal kurma cesaretinden ölçülür.