2000 yıllık mineral hazinesi: Maden suyunun unutulmuş hikâyesi

DOĞAL KAYNAKLARIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Doğal su kaynaklarının korunmasının ne kadar hayati olduğunu tekrar gözler önüne seriyor. Bir damla maden suyu bile, oluşması için doğanın uzun bir zaman dilimini harcadığı bir hazine. Uzmanlar, bu değerli kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için çevre bilincinin öncelikli olması gerektiğini vurguluyor. Bugün içtiğiniz maden suyu, aslında geçmişten gelen 2 bin yıllık bir armağan.