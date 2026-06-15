Söz konusu mezar, Loch Borralie yakınlarında yer alıyor. Bölge sakinlerinin, tavşanların açtığı yuvalar nedeniyle insan kemiklerinin yüzeye çıktığını bildirmesi üzerine arkeologlar 2000 yılında alanda kazı çalışması başlattı. Taşlarla çevrili dikdörtgen mezarda biri yetişkin, diğeri genç olmak üzere iki kişiye ait kısmi iskelet kalıntıları bulundu. Kalıntıların M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıl arasına tarihlendiği belirlendi.
2.000 yıllık İskoç mezarının gizemi tüyler ürpertti: Beyni çıkarılmış, kemikleri alete dönüştürülmüş
İskoçya'nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 2.000 yıllık bir mezar, Demir Çağı toplumlarının ölüm ritüellerine dair dikkat çekici ipuçları sundu. Yeni analizlere göre, mezarda gömülü kadının ölümünün ardından beyninin çıkarıldığını ve bazı kemiklerinin özel amaçlarla alete dönüştürüldüğü ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
İlk incelemelerde kemiklerdeki bazı izlerin hayvan faaliyetlerinden kaynaklandığı düşünülse de, Antiquity dergisinde yayımlanan yeni araştırma farklı bir tablo ortaya koydu. Bilim insanları, yetişkin bireye ait bazı kemiklerin ölüm sonrasında insanlar tarafından bilinçli şekilde işlendiğini tespit etti.
Araştırmada “Birey 1” olarak tanımlanan kişinin 30 yaşın üzerinde bir kadın olduğu belirlendi. Kadının kafatasında yapılan incelemelerde, kafatasının tabanında sıra dışı bir kırık ve iç yüzeyde keskin bir aletle açılmış kesik izleri bulundu. Araştırmacılar, bu bulguların ölümden kısa süre sonra beynin bilinçli olarak çıkarıldığına işaret ettiğini düşünüyor.
Uzmanlara göre bu işlem, yamyamlıkla ilişkili olabileceği gibi kafatasının korunmasına yönelik törensel bir uygulamanın parçası da olabilir. Ancak mevcut veriler, ritüelin kesin amacını ortaya koymak için yeterli değil.
Kadına ait üç kol kemiği ve bir bacak kemiğinin de dikkat çekici şekilde değiştirildiği görüldü. Kemiklerin iç bölümleri işlenmiş, keskin kenarlı ve sivri uçlu araçlara dönüştürülmüştü. Buna rağmen bu kemikler mezara rastgele bırakılmamıştı. Araştırmacılar, işlenen kemiklerin daha sonra vücudun anatomik düzenine uygun şekilde yeniden yerleştirildiğini belirledi.
Çalışmanın başyazarı ve York Üniversitesi arkeologlarından Laura Castells Navarro, uygulamanın tam nedeninin bilinmediğini ancak kadının ölümünden sonra gösterilen özenin dikkat çekici olduğunu söyledi. Navarro’ya göre bu durum, kadının yaşadığı topluluk içinde özel bir konuma sahip olabileceğini düşündürüyor.
Mezarda bulunan ikinci birey ise yaklaşık 15 yaşlarında bir erkekti. “Birey 2” olarak adlandırılan gençte, yetişkin kadında görülen müdahale izlerine rastlanmadı. Yapılan antik DNA analizleri, iki kişinin uzak akraba olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kadın ve genç erkeğin ikinci dereceden kuzen olabileceğini değerlendiriyor.
Genetik incelemeler ayrıca Loch Borralie’deki bireylerin, Orkney Adaları da dahil olmak üzere İskoçya’daki diğer tarih öncesi topluluklarla bağlantılı olduğunu gösterdi. Bulgular, günümüzde oldukça sakin görünen bölgenin geçmişte geniş sosyal ağların parçası olduğuna işaret ediyor.
Araştırmacılara göre elde edilen veriler, tarih öncesi denizci toplulukların İskoçya'nın kuzey kıyıları ile çevredeki adalar arasında düzenli hareketlilik gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu keşif, Demir Çağı toplumlarının yalnızca cenaze gelenekleri hakkında değil, aynı zamanda sosyal ilişkileri ve hareketlilikleri hakkında da yeni bilgiler sunuyor.