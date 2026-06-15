2.000 yıllık İskoç mezarının gizemi tüyler ürpertti: Beyni çıkarılmış, kemikleri alete dönüştürülmüş

Uzmanlara göre bu işlem, yamyamlıkla ilişkili olabileceği gibi kafatasının korunmasına yönelik törensel bir uygulamanın parçası da olabilir. Ancak mevcut veriler, ritüelin kesin amacını ortaya koymak için yeterli değil.

Kadına ait üç kol kemiği ve bir bacak kemiğinin de dikkat çekici şekilde değiştirildiği görüldü. Kemiklerin iç bölümleri işlenmiş, keskin kenarlı ve sivri uçlu araçlara dönüştürülmüştü. Buna rağmen bu kemikler mezara rastgele bırakılmamıştı. Araştırmacılar, işlenen kemiklerin daha sonra vücudun anatomik düzenine uygun şekilde yeniden yerleştirildiğini belirledi.