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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 200. yıl sezonunda Türkiye’nin kültür ve sanat birikimini dünyanın önemli konser salonlarında müzikseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1826’dan bu yana Türkiye’nin müzik hafızasında önemli bir yere sahip olan CSO’nun uluslararası konser programını duyurdu.

Ersoy, CSO’nun Bükreş, Prag, Viyana ve New York’ta gerçekleştireceği konserlerle Türkiye’nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya aktaracağını belirtti.

İLK DURAK BÜKREŞ OLACAK

CSO’nun 200. yıl kapsamındaki uluslararası konser programı 3 Kasım 2026’da Bükreş Ulusal Opera Binası’nda başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenecek konseri şef Bujor Hoinic yönetecek. Programda Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”, Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu ve Hoinic’in “Angora” adlı senfonik şiiri seslendirilecek. CSO daha sonra Avrupa turnesine çıkacak.

PRAG VE VİYANA’DA DÜNYA YILDIZI EŞLİK EDECEK

Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 29 Mart 2027’de Prag’daki Rudolfinum’un Dvořák Salonu’nda, 31 Mart’ta ise Viyana Konzerthaus’ta sahne alacak. Turnenin solisti ise klasik müzik dünyasının önde gelen viyolonsel sanatçılarından Mischa Maisky olacak.

Konserlerde Ferit Tüzün’ün “Nasreddin Hoca Süiti”, Antonín Dvořák’ın Viyolonsel Konçertosu ve Dmitri Şostakoviç’in 10. Senfonisi sanatseverlerle buluşacak.

CSO, Avrupa turnesinde seslendireceği programı 26 Mart’ta Ankara’da da dinleyicilerin karşısına çıkaracak.

İKİ ASIRLIK YOLCULUK CARNEGİE HALL’DA TAÇLANACAK

CSO’nun 200. yıl sezonundaki uluslararası programının en önemli durağı ise New York olacak.

21 Eylül 2027’de Carnegie Hall’da gerçekleştirilecek özel konseri Cemi’i Can Deliorman yönetecek. Dünyanın en önemli klasik müzik salonlarından biri olarak kabul edilen Carnegie Hall’daki konserin program ayrıntıları ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

Bükreş’te başlayacak uluslararası yolculuk Prag ve Viyana’nın ardından New York’ta tamamlanacak. Böylece CSO, 200 yıllık sanat birikimini dünyanın önde gelen sahnelerinden birinde uluslararası dinleyiciyle buluşturacak.

CSO’nun 200. yıl sezonu yalnızca uluslararası turneyle sınırlı kalmayacak. Orkestra, sezon boyunca dünyanın önde gelen şef ve solistlerini Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak.

Klasik müziğin uluslararası yıldızlarının yer alacağı program kapsamında, farklı ülkelerde takip edilen usta şef ve solistler CSO’nun sahnesinde dinleyici karşısına çıkacak.

Böylece Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık geçmişini hem Türkiye’de hem de dünyanın seçkin konser salonlarında yeni bir sanat sezonuyla taçlandıracak.