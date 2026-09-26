Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı

200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üzüm hasadı başladı. Devlet destekleriyle üretim alanı 600 dekardan 2 bin 500 dekara çıkarıldı. Köyde 170 çiftçi üretim yapıyor.

Kaynak: AA
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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 1

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üzüm hasadı başladı.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 2

Köyde yaklaşık 200 yıldır üzüm üretimi yapılıyor.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 3

Bağcılık, bölgenin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 4

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021'de Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Projesi’ni hayata geçirdi.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 5

Desteklerden önce köyde 600 dekarda üzüm yetiştiriliyordu.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 6

Üretim alanı, proje ve desteklerle 2 bin 500 dekara ulaştı.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 7

Köyde yaklaşık 170 çiftçi üzüm üretimi yapıyor.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 8

Kuyucak'ta yılda yaklaşık 2 bin 500 ton üzüm üretiliyor.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 9

Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi istihdamı da artırdı. Köyün nüfusunda da artış yaşandığı belirtildi.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 10

Kuyucak daha önce yoğun göç veriyordu.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 11

Bağcılığın gelişmesiyle köyde tersine göç başladı.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 12

Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yurtseven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yurtseven, üzüm üretiminin yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

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200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı - Resim: 13

Üzümün köyün temel geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Kuyucak bağlarında farklı üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. Bunlar arasında alfons, michel, royal ve blackmagic bulunuyor.

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