Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üzüm hasadı başladı.
200 yıldır yaşatılıyor: Devlet desteğiyle 4 katına çıkarıldı
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üzüm hasadı başladı. Devlet destekleriyle üretim alanı 600 dekardan 2 bin 500 dekara çıkarıldı. Köyde 170 çiftçi üretim yapıyor.Kaynak: AA
Köyde yaklaşık 200 yıldır üzüm üretimi yapılıyor.
Bağcılık, bölgenin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021'de Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Projesi’ni hayata geçirdi.
Desteklerden önce köyde 600 dekarda üzüm yetiştiriliyordu.
Üretim alanı, proje ve desteklerle 2 bin 500 dekara ulaştı.
Köyde yaklaşık 170 çiftçi üzüm üretimi yapıyor.
Kuyucak'ta yılda yaklaşık 2 bin 500 ton üzüm üretiliyor.
Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi istihdamı da artırdı. Köyün nüfusunda da artış yaşandığı belirtildi.
Kuyucak daha önce yoğun göç veriyordu.
Bağcılığın gelişmesiyle köyde tersine göç başladı.
Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yurtseven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yurtseven, üzüm üretiminin yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Üzümün köyün temel geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Kuyucak bağlarında farklı üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. Bunlar arasında alfons, michel, royal ve blackmagic bulunuyor.