Fintech alanında hayata geçirilen iyzico Kadın Girişimci Destek Programı, bugüne kadar 541 kadın girişimciye ulaşarak yaklaşık 201 milyon TL’lik iş hacmi oluşturdu. Programın yeni dönem başvuruları 31 Ocak 2026’ya kadar devam ediyor.

Türkiye’de kadın girişimciliğinin büyümesine katkı sunan iyzico Kadın Girişimci Destek Programı, somut verilerle dikkat çekiyor. Program kapsamında bugüne kadar desteklenen 541 kadın girişimci, toplamda 200 milyon TL’yi aşan bir ekonomik hacim yarattı.

iyzico’nun fintech altyapısı üzerinden yürütülen program; kadın girişimcilere yalnızca ödeme sistemleri değil, aynı zamanda pazarlama, eğitim ve dijital dönüşüm alanlarında da destek sağlıyor. Amaç, kadınların dijital ekonomide daha güçlü ve sürdürülebilir biçimde yer almasını sağlamak.

Yetkililer, programın özellikle e-ticaret yapan kadın girişimcilerin ölçeklenmesine katkı sunduğunu vurgularken, ortaya çıkan ekonomik büyüklüğün kadın girişimciliğinin artık bireysel başarı hikâyelerinin ötesine geçtiğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Yeni dönem başvuruları 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Programa seçilen girişimciler, finansal altyapı desteğinin yanı sıra eğitim ve görünürlük fırsatlarından da yararlanabilecek.

Uzmanlara göre bu tür programlar, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde yalnızca teşvik değil, ölçülebilir ekonomik çıktı üretmesi açısından da kritik önem taşıyor.