BBC’nin haberine göre 44 yaşındaki sanatçı Spears, 30 Aralık 2025 tarihinde imzalanan anlaşmayla müzik yayıncılığı şirketi Primary Wave’e eserlerinin tamamını sattı.

Spears, Ocak 2024’te verdiği demeçte müzik sektörüne “bir daha asla geri dönmeyeceğini” açıklamıştı. Dünya çapında 150 milyondan fazla albüm satan Spears’ın katalogunda dokuz stüdyo albümü bulunuyor.

Primary Wave, daha önce Notorious B.I.G., Prince ve Whitney Houston gibi efsane isimlerin katalog haklarını da bünyesine katmıştı.

Son dönemde Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Shakira gibi birçok ünlü sanatçı da müzik kataloglarını yüksek bedellerle elden çıkarmıştı.