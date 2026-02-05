ABD perakende sektörünün en köklü isimlerinden biri olan Eddie Bauer, tarihinin en kritik virajlarından birini dönüyor. 106 yıldır outdoor giyim tutkunlarına hizmet veren marka, ekonomik zorluklar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle üçüncü kez iflas koruma sürecine girmeye hazırlanıyor. Planlanan yeni yapılanma kapsamında markanın Kuzey Amerika’daki yaklaşık 200 mağazası kepenk indirecek.

İFLAS DÖNGÜSÜNDEN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

Eddie Bauer için iflas masası yabancı bir durak değil. Markanın kronolojik zorlukları, perakende sektöründeki dönüşümün de bir özeti niteliğinde:

2003 yılında İlk iflas dalgası, ana şirket Spiegel Inc. döneminde yaşandı ve 2005’te bağımsız bir yapıya geçildi.

2009 yılında Küresel krizin etkisiyle ikinci kez iflas koruma istendi. Marka, 286 milyon dolara Golden Gate Capital bünyesine katıldı.

Ve bugün; marka artık "geleneksel mağazacılık" modeline veda ederek varlığını sadece dijital platformlar ve lisans anlaşmaları üzerinden sürdürmeyi planlıyor.

AMERİKA’DA MAĞAZALAR KAPANIYOR

Ocak ayı sonunda sızan bilgilere göre, operasyonel küçülme sadece Kuzey Amerika pazarını kapsıyor. Sahiplik yapısındaki farklılıklar nedeniyle Japonya’daki mağazaların bu süreçten etkilenmeyeceği belirtiliyor. Şirket, fiziksel mağazaların getirdiği yüksek maliyet yükünden kurtularak, markayı bir "yaşam tarzı lisans markası" haline getirmeyi planlıyor.