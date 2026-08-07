Türkiye’de son zamanlarda bazı kritik sektörlerde yaşanan ara eleman ve kalifiye personel sıkıntısı, dudak uçuklatan maaş tekliflerini de beraberinde getirdi. Pek çok sektörde işverenler, aylık 200 bin lirayı bulan cazip ücretlere ve sunulan geniş sosyal imkanlara rağmen tezgahın başına geçecek ya da sahada çalışacak eleman bulmakta büyük zorluk çekiyor.
200 bin liraya çalışacak işçi aranıyor: Yüksek maaşa rağmen eleman bulamıyorlar
Türkiye’de kritik sektörlerde yaşanan eleman sıkıntısı tavan yaptı. Sanayiden inşaata birçok alanda işverenler, aylık 200 bin lirayı bulan maaş tekliflerine rağmen tezgah başı ve sahada çalışacak usta bulamıyor. Gençlerin masa başı iş tercihi, devasa bir iş gücü krizine yol açıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Üretimin aksamasına neden olan bu durum, sanayiden inşaata kadar geniş bir alanda ciddi bir krizin kapısını aralıyor.
MAAŞLAR TAVAN YAPTI AMA İLANLAR BOŞ KALIYOR
Özellikle beden gücü, tecrübe ve özel teknik uzmanlık gerektiren meslek gruplarında arz-talep dengesizliği tavan yapmış durumda. İşverenlerin aylardır ilan verip sonuç alamadığı alanların başında inşaat sektöründeki kule vinç operatörleri, demir ve kalıp ustaları geliyor.
Benzer şekilde ağır sanayide CNC operatörleri ve kalıp ustaları aranırken, tarım ve hayvancılıkta sürü yöneticileri, lojistikte ise özel iş makinesi operatörleri rekor maaş teklifleriyle karşılaşıyor. Birçok işletme sahibi, verilen yüksek ücretlere rağmen çalışacak yetişmiş eleman bulamadıkları için kapasite düşürmek veya siparişleri geri çevirmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.
MASA BAŞI İŞ SEVDASI MAVİ YAKAYI VURDU
Sektör temsilcileri ve oda başkanları, yaşanan bu krizin en büyük nedeninin gençlerin fiziksel güç gerektiren işler yerine düşük ücretli de olsa masa başı işleri tercih etmesi olduğunu vurguluyor. Üniversite mezunu sayısının artmasıyla birlikte gençlerin asgari ücretle büro işlerinde çalışmayı, şantiyede veya fabrikada yüksek gelir elde etmeye tercih ettiği belirtiliyor. Mühendislerden veya beyaz yakalı yöneticilerden çok daha fazla kazanan usta açığının her geçen gün büyümesi, zanaatkarlığın ve mavi yakalı mesleklerin toplum nezdindeki statü algısının acilen değişmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.
ÇÖZÜM MESLEKİ EĞİTİMDE VE ALGI DEĞİŞİMİNDE YATIYOR
Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için uzmanlar mesleki eğitimin yeniden cazip hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Gençlerin erken yaşta zanaat öğrenmeye teşvik edilmesi, meslek liselerinin sanayi ile entegre bir şekilde müfredatını güncellemesi ve bu alanların geleceğin parlak meslekleri olarak sunulması büyük önem taşıyor.
Çalışma koşullarının ve iş güvenliğinin artırılmasıyla desteklenecek bu süreç sağlanmadığı takdirde, 200 bin liralık maaşların bile piyasadaki eleman açığını kapatmaya yetmeyeceği ifade ediliyor.