200 bin liraya çalışacak işçi aranıyor: Yüksek maaşa rağmen eleman bulamıyorlar

MASA BAŞI İŞ SEVDASI MAVİ YAKAYI VURDU

Sektör temsilcileri ve oda başkanları, yaşanan bu krizin en büyük nedeninin gençlerin fiziksel güç gerektiren işler yerine düşük ücretli de olsa masa başı işleri tercih etmesi olduğunu vurguluyor. Üniversite mezunu sayısının artmasıyla birlikte gençlerin asgari ücretle büro işlerinde çalışmayı, şantiyede veya fabrikada yüksek gelir elde etmeye tercih ettiği belirtiliyor. Mühendislerden veya beyaz yakalı yöneticilerden çok daha fazla kazanan usta açığının her geçen gün büyümesi, zanaatkarlığın ve mavi yakalı mesleklerin toplum nezdindeki statü algısının acilen değişmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.